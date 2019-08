Ilaria Spada pubblica sui social la prima foto del secondo genito di casa Rossi Stuart, e il nome? (FOTO)

Molta riservatezza in casa Rossi Stuart da quando Ilaria Spada ha annunciato di aspettare il secondo figlio. La notizia della nascita del piccolo è arrivata a tutti solo grazie ai paparazzi che hanno immortalato l’attore all’uscita dalla clinica dove sua moglie ha partorito. Poche ore fa la prima foto sui social di Ilaria Spada insieme al piccolo di casa ma al momento, resta ancora tutto un mistero il nome scelto per il piccolo. La coppia ha probabilmente deciso di non diffondere nessuna notizia relativa al bambino e nonostante la bellissima attrice abbia deciso di pubblicare sui social la foto del bambino, mostrando i suoi piedini, ha scelto di non aggiungere altro, se non dei cuoricini che rappresentano tutta la sua felicità e quella di Kim per l’arrivo del bambino.

Scopriremo prima o poi qual è il nome scelto per il piccolo di casa? Difficile a dirsi. Sia l’attore che Ilaria Spada sono molto riservati e, nonostante siano entrambi amati dal pubblico che li segue, le immagini della vita privata sono davvero pochissime.

ILARIA SPADA PUBBLICA LA PRIMA FOTO DEL SECONDO GENITORI DI CASA ROSSI STUART

E come si può vedere dalla pagina social di Ilaria, su Instagram, sono molte le persone a chiedere il nome del piccolo ma al momento la coppia ha preferito non dire nulla in merito.

Non ci resta che attendere: solo i genitori del piccolo, diventati da qualche mese anche marito e moglie, potranno rivelarci il nome del bambino. Lo faranno? Ricordiamo che Ilaria e Kim sono già genitori del piccolo Ettore, nato nel 2011.

Tra i commenti sotto la foto su Instagram anche i cuoricini di Caterina Balivo che, è stata un po’ il cupido per questa coppia. I due attori si sono infatti proprio conosciuti 8 anni fa a casa della conduttrice e da allora sono legati in questa relazione che qualche mese fa li ha visti diventare marito e moglie.