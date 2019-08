Fabio Troiano ed Eleonora Pedron prime foto insieme al mare su Chi: passione bollente

Quelle che erano voci si sono trasformate in conferme. Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia. La notizia era circolata già qualche settimana fa ma dalla rivista Chi arrivano questa settimana in edicola le prime foto della coppia. Fabio ed Eleonora stanno infatti passando le vacanze estive insieme al mare e i paparazzi hanno immortalato i loro primi baci. E che passione in mare tra Fabio ed Eleonora. La Pedron, dopo la breve parentesi con la iena De Vitiis, sembra aver finalmente trovato il sorriso al fianco dell’uomo giusto. Sembra invece che Fabio Troiano abbia lasciato la sua ex fidanzata storica per iniziare una nuova relazione con Eleonora. Un amore travolgente?

Sul numero di Chi in edicola questa settimana ( al momento possiamo solo mostrarvi delle anticipazioni fotografiche postate sui social) vengono raccontati anche i dettagli di questo nuovo amore, con le rivelazioni sul come e quando i due si sarebbero conosciuti. Stando alle poche news che si hanno fino a questo momento, pare che Eleonora e Fabio si siano incontrati qualche mese fa e facciano coppia fissa da due mesi.

FABIO TROIANO ED ELEONORA PEDRON PRIME FOTO DI COPPIA SULLA RIVISTA CHI

Ed ecco i primi scatti della coppia

Per l’attore cappellino e occhiali da sole, con costume azzurro mentre Eleonora Pedron sfoggia un bellissimo bikini rosso ed è come sempre, in splendida forma. I due si lasciano travolgere dalla passione nelle chiare acque di Pantelleria. E per il momento sembrano che non siano intenzionati a rilasciare dichiarazioni in merito. L’ex miss Italia infatti nelle ultime settimane ha condiviso sui social molti scatti ma nessun commento relativo alla relazione con Fabio. Vuole ancora tenere le emozioni di questo nuovo amore tutte per se?

E anche l’attore per il momento non commenta. Dopo questi baci pubblicati dalla rivista Chi, diranno qualcosa?