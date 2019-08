Flavia Pennetta in gran forma col pancione, la gioia di Fognini per il secondo figlio in arrivo (Foto)

Flavia Pennetta e Fabio Fognini allargano la famiglia, finalmente è arrivato l’annuncio della seconda gravidanza per la tennista dopo le dolci voci delle ultime settimane (foto). Le foto di Flavia Pennetta col pancione confermano che sta per arrivare un altro bebè dopo Federico, il primogenito nato nel 2017. Sono scatti bellissimi quelli che mostra Flavia sul suo profilo social; la famiglia è in vacanza tra mare e piscina si divertono, si rilassano, si coccolano e promettono che in quattro sarà tutto ancora più bello. La coppia d’oro del tennis italiano dopo mesi di silenzio fa esultare i fan per l’ennesima vittoria in famiglia. Si sono sposati l’11 giugno del 2016, un sì romantico ad Ostuni, in Puglia dopo due anni e mezzo di fidanzamento. Il loro amore è nato un po’ alla volta, nessun colpo di fulmine sui campi da gioco, come hanno confidato a chi segue non solo le loro imprese con la racchetta ma anche la dolce storia d’amore.

FLAVIA PENNETTA E FABIO FOGNINI IN ATTESA DEL SECONDO FIGLIO

Dopo Federico e tanto amore arriva il secondo figlio per la Pennetta e Fognini. Con un semplice post che mostra tutti e tre mentre giocano in pisciane e il pancione della tennista, la frase “In quattro sarà ancora più bello” è la più semplice ed eterna delle promesse.





Il secondo figlio desiderato proprio come il primo, era stato Fognini a Sky Sport ad anticipare la voglia di allargare la famiglia dopo la vittoria al Master 1000 di Montecarlo dello scorso aprile. La cicogna è in viaggio, il pancione è ben evidente, Flavia come sempre è in gran forma, la felicità non c’è nemmeno bisogno di annunciarla, c’è e si vede.“Ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi” così è nata la loro storia d’amore, i primi baci.