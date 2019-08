Matteo Gentili e Alessia Prete di nuovo insieme: auguri speciali sui social e coccole (FOTO)

A quanto pare l’estate ha portato di nuovo il sereno per una delle coppie più seguite sui social. Parliamo di Alessia Prete e Matteo Gentili che qualche mese fa avevano annunciato, sui social e anche in tv, la fine della loro relazione. Diciamo pure che i due ex concorrenti del Grande Fratello non si erano risparmiati frecciatine e frasi condite di cattiverie ma alla fine, a quanto pare, la rabbia che prende il sopravvento in quei casi, è stata sostituita dal sentimento che muove tutto: l’amore! Alessia ha quindi deciso di ufficializzare questo ritorno con una dolcissima dedica d’amore sui social per il suo Matteo. Una storia su Instagram che ha rivelato il ritorno di fiamma dei due che hanno trascorso alcuni giorni insieme. Alessia ha voluto fare degli auguri speciali al suo Matteo che di certo apprezzerà queste parole.

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI RITORNO DI FIAMMA: DEDICA SOCIAL PER IL COMPLEANNO

Ed ecco le dolcissime parole di Alessia per Matteo nel giorno del suo compleanno:

“Mi sono domandata tante volte perchè ancora tu. Ancora Io. Ancora Noi. Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: “Perch+ siamo diversi dal resto”. Lo dio anche sembrando presuntuosa ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona “diversa” ma tanto simile a me.”

Con le sue parole Alessia ha fatto capire che per qualche tempo entrambi si sono presi una pausa dai social e hanno provato a vivere la loro relazione in modo naturale a quanto pare, riuscendoci !

Per il momento Matteo non ha risposto agli auguri fatti da Alessia sui social…Lo farà nelle prossime ore dicendo la sua su questo ritorno di fiamma?