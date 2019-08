Che meraviglia Costanza Caracciolo e Vieri a Formentera ma Stella ruba la scena a tutti (Foto)

Proseguono le vacanze di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri con la loro piccola Stella e sono dolcissimi, proprio come la famiglia che ammiriamo sulla rivista Oggi (foto). Scatti da Formentera e ovviamente nella famiglia Vieri la più bella è la piccolina di casa. Mamma e papà non la perdono di vista un istante, continuano a coccolarla e giocare con lei, sono così tenere le facce buffe di entrambi. Tra bagnetto in mare e ombra in spiaggia sia Costanza che Bobo sono molto premurosi. L’ex calciatore è innamoratissimo di sua moglie della loro bambina che ha otto mesi e mezzo. Arrivano in tre in spiaggia nel tardo pomeriggio, non prima delle cinque, niente sole alto per la piccolina ma nemmeno per l’ex velina di Striscia la notizia.

COSTANZA CARACCIOLO BELLISSIMA IN BIKINI MA QUESTA ESTATE STELLA RUBA LA SCENA

In spiaggia tutti gli occhi sono puntati sulla piccola Vieri e papà Bobo scoppia di felicità. Lui è un po’ meno in forma di Costanza, la pancia è quella delle grandi cene ma per il resto è un papà perfetto. Anche Costanza ha più volte confermato che si occupa in modo eccellente della loro bambina. I fotografi alle Baleari hanno sorpresa però una volta anche la coppia arrivare un po’ prima in spiaggia, senza la bimba, loro due da soli per un momento speciale.





Quando poi arriva Stella con la tata tutto cambia, non si staccano uno dall’altra, papà gonfia il salvagente, mamma prende il cappellino, poi bagnetti in riva e si gioca tutti insieme prendendo un po’ in giro l’ex calciatore che si diverte più di tutti. Costanza Caracciolo ha commentato che non ha intenzione di mostrare il viso della sua bimba, vuole proteggerla il più possibile, non è necessario mostrare i suoi bellissimi lineamenti sono per soddisfare orgoglio e curiosità.