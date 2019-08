Costanza Caracciolo in bikini nero e Vieri perde la testa per lei e Stella (Foto)

Tutta la famiglia Vieri è in gran forma al mare, tranne uno, Bobo che in realtà un po’ di pancia l’ha persa ma è evidente che adori mangiare (foto). In compenso Costanza Caracciolo e la sua Stella sono meravigliose e papà Vieri non può che perdere la testa per loro. Addio ai colpi di testa, alle follie e alle sregolatezze del passato, l’ex calciatore ha messo la testa a posto e pensa solo ad essere un buon padre e un marito perfetto. Tutti dicono che in Costanza lui abbia trovato davvero la moglie giusta, non è solo bellissima ma è una ragazza semplice che bada alle cose importanti. Bikini nero perfetto per l’ex velina bionda di Striscia la notizia che con calma, come è giusto che sia, sta recuperando tutta la sua perfetta forma fisica.

COSTANZA CARACCIOLO BELLISSIMA IN BIKINI CON LA PICCOLA STELLA DA COCCOLARE

Le foto di Costanza Caracciolo con la piccola Stella

A 9 mesi dal parto la Caracciolo ha di nuovo una forma fisica da fare invidia. Capelli lunghi biondi, viso dolcissimo e come potrebbe non innamorarsi ogni giorno di li Christina Vieri. L’ex calciatore sembra invece aver detto addio per sempre alla sua tartaruga ma in realtà anche la sua vita da playboy è solo un ricordo lontano. Ecco le foto pubblicate da Gente.





Adesso Vieri è marito e papà ideale, tutto confermato dalla Caracciolo. Adesso è un vero bomber ma non più in calcio, in famiglia. Sono davvero meravigliosi tutti e tre insieme in vacanza a Formentera, la prima sulla splendida isola con la loro piccolina. Costanza non ha alcuna intenzione di mostrare il volto della sua Stella ma l’impresa è ardua, i paparazzi non li lasciano soli un attimo, anche se è vero che a Formentera ci vanno proprio tutti.