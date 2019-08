Emily Ratajkowski incinta, aspetta davvero un figlio? Ecco l’indizio che fa pensare

Emily Ratajkowski è incinta e aspetta il suo primo figlio? Questo è un dubbio che nelle ultime ore sta animando la cronaca rosa e, ovviamente, tutti i fan della nota modella. Non è stata postata sui social nessuna foto di che farebbe pensare a questa possibilità né tanto meno la ventottenne è stata paparazzata con un possibile pancino sospetto. Il fisico perfetto di Emily Ratajkowski direbbe infatti tutt’altro. E allora perché ci sono così tanti dubbi e così tante indiscrezioni in merito ad una sospetta gravidanza per la giovane donna? A far insospettire i fan e il mondo del gossip è stata la stessa Emily Ratajkowski ma vediamo meglio che cosa è successo.

Emily Ratajkowski presto mamma? La modella scrive due parole e scatena i fan sui social network

Come vi abbiamo appena anticipato a far pensare a una possibile gravidanza è stata Emily Ratajkowski. La nota supermodella e anche attrice, ha postato una foto sul suo profilo Instagram e la descrizione allo scatto social non è certo passato inosservato, anzi tutto il contrario. Emily Ratajkowski ha pubblicato una foto insieme a Sebastian Bear-McClard, con cui si è sposata in segreto lo scorso anno. Uno scatto davvero molto semplice di marito e moglie se non fosse per la descrizione. “Mom and Dad” ha infatti scritto la modella per accompagnare la foto social. Sappiamo bene che in italiano la frase postata da Emily significa “Mamma e Papà”. Inutile dire che dopo la pubblicazione di queste parole da parte della modella, i fan si sono scatenati sui social network. Mentre molti di loro hanno ancora qualche dubbio, tanti altri credono che che Emily Ratajkowski sia davvero in attesa del suo primo figlio insieme a Sebastian!

Emily Ratajkowski arrivano nuovi indizi sulla possibile gravidanza: ecco che cosa sappiamo e il bacio sulla pancia che non lascerebbe dubbi

Se la descrizione all’ultimo post pubblicato da Emily Ratajkowski non avesse ancora convinto del tutto ritorniamo a qualche giorno fa. Ci sarebbe, infatti, un ulteriore indizio che parlerebbe molto chiaro. Si tratta di una ig stories pubblicata dalla stessa Emrata che ritrae suo marito Sebastian in ginocchio mentre le bacia la pancia con tanto di cuore disegnato. A questo punto sembrerebbero davvero non esserci dubbi eppure Emily Ratajkowski non ha ancora voluto dare una notizia ufficiale in merito. I fan intanto sono in trepidazione e vogliono scoprire se la supermodella aspetta davvero il suo primo figlio.

Non ci resta che attendere, a questo punto, dei nuovi indizi social da parte di Emily e del marito Sebastian anche perché se davvero la Ratajkowski fosse incinta prima o poi dovranno sbucare le foto del pancino! E voi che cosa ne pensate? La nota modella aspetta il suo primo figlio? Staremo sicuramente a vedere, continuate a seguirci!