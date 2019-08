Belen Rodriguez e Stefano de Martino insieme in tv alla Notte della Taranta tra carezze e sguardi d’amore (FOTO)

E’ forse la loro prima volta insieme in una diretta televisiva. Una serata di coppia tra musica e lavoro ( con la consapevolezza di non essere proprio i più attesi). Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano de Martino che ieri hanno “condotto”, termine un po’ troppo generoso, insieme su Rai 2 La notte della Taranta. Insieme, appunto, dopo che sono tornati a essere una coppia. Tra le polemiche di chi non li avrebbe voluti a Melpignano, Belen e Stefano sono arrivati in Salento insieme al piccolo Santiago dopo la loro estate piena d’amore! E la ritrovata unione si vede anche sul palco. La Rai ha deciso di affidare loro un compito particolare, non erano infatti sul palco della Notte della Taranta ma su un terrazzo. Il ruolo dei due conduttori, insieme a Gino Castaldo , era quello di rendere meno pesante la diretta per il pubblico a casa. Peccato per l’audio che era pessimo e per le battute scritte per Belen e Stefano. I due in ogni caso, dopo una partenza un tantino a rilento, si sono sciolti nel corso della serata. “Due tarantolati” sono stati finiti sia nei giorni scorsi da Freccero, che ieri sera dal loro compagno di viaggio Castaldo.

Belen con un abito bianco mozzafiato, Stefano con un cambia bianca in linea con quello che era il filo rosso della serata. Una coppia che ritrova il feeling anche sul palco, tra le carezze di Belen e gli sguardi amorevoli di Stefano. Sono cambiate molte cose in questi anni: fino a qualche tempo fa Stefano era “il marito di Belen”. Adesso è un ballerino, è un conduttore, è l’uomo che tutti vogliono, in particolare in Rai.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ INSIEME PER LA NOTTE DELLA TARANTA 2019

Le foto di questa serata ci mostrano la coppia felice per il primo impegno “in due”.