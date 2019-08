Francesco Chiofalo disperato sui social, piange per la sua Antonella ma non nega il tradimento

Oggi si registra la prima puntata della stagione di Uomini e Donne, in Sardegna si registra Temptation Island VIP ma la vera bomba per chi ama il trash e il gossip spicciolo arriva dai social. Nella notte Antonella Fiordelisi ha annunciato tra le lacrime e tra i filtri instagram, di aver scoperto il tradimento di Francesco Chiofalo, il suo fidanzato. Lei lo ha lasciato ed è andata via. Il nostro caro lenticchio, per non essere da meno, ha risposto sempre via social. E se è vero che la coppia non è protagonista di Temptation Island Vip, lo è lo stesso nella “realtà gossippara” visto che oggi sui siti che si occupano di questo genere di news, non si parla d’altro. Lo stiamo facendo anche noi del resto.

Tornando a quello che è successo, la Fiordelisi ha dichiarato di aver scoperto il tradimento. Lenticchio in un primo momento aveva detto di essere distrutto dal dolore, di non riuscire a commentare quanto era accaduto. Poi poche ore fa ha deciso di registrare delle storie. Lo vediamo in lacrime, segnato dal dolore, singhiozza e piange sconvolto. Chiofalo spiega che Antonella lo ha lasciato, ha lasciato la casa dove stavano insieme. Non fa però nessun cenno al tradimento.

FRANCESCO CHIOFALO TRA LE LACRIME GIURA CHE SI RIPRENDERA’ LA SUA ANTONELLA

Il Chiofalo si mostra completamente distrutto su Instagram, piange così tanto che è anche difficile capire cosa stia dicendo. Il sunto però è questo ( vi mostriamo poi il video con le sue parole): farà di tutto per riprendersi Antonella. Non dice nulla della sua ex, dei messaggi, di quello che Antonella ha saputo. Dice solo che è innamorato perso di quella donna e che farà di tutto per riconquistarla. Lei si lascerà riconquistare dopo le corna?

Solidarietà per Antonella da parte dell’ex di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, che ricorda di aver portato per anni un cesto di corna in testa!

