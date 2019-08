Antonella Fiordelisi distrutta su Instagram racconta del tradimento di Francesco Chiofalo

Sembravano essere una coppia solidissima, sembravano scoppiare d’amore e invece…A quanto pare le cose non stanno come i due ragazzi mostravano sui social. O meglio, Antonella Fiordelisi probabilmente credeva davvero di aver trovato in Francesco Chiofalo il grande amore ma lui, forse, aveva altro nella testa visto che a quanto pare, avrebbe tradito la sua fidanzata. Lo racconta proprio la Fiordelisi che nella notte, ha pubblicato una serie di storie sui social, raccontando di aver scoperto il tradimento. La ragazza ammette di essere sotto choc anche perchè sottolinea di aver fatto di tutto per Francesco, di averlo accolto a braccia aperte nella sua vita, di averlo accolto nella sua famiglia. Tutte cose che però non sono bastate a Francesco, a quanto pare, visto che lui l’ha tradita.

ANTONELLA FIORDELISI TRADITA DA FRANCESCO CHIOFALO RIVELA TUTTO SUI SOCIAL

Prima di raccontarvi quello che Antonella ha detto, di riveliamo anche che sui social, sono molte le persone a non credere a questa storia, pensando che i due siano in cerca di visibilità ( il fatto che la Fiordelisi abbia usato un filtro abbastanza particolare per le sue stories, sembra dirla tutta). In ogni caso la ragazza ha rivelato:

Ho cancellato la foto perché stasera sono venuta a sapere delle cose oscene. Bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui, mai gli ho dato anima, corpo, l’ho fatto entrare nella mia famiglia, ho fatto di tutto per lui; ho scoperto che fino a un mese fa si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno, non ce la faccio, non ce la faccio più, è una merda, è una merda. Una mmerda”.

Ad avvalorare la testi della messinscena anche il fatto che sia Antonella che Francesco Chiofalo abbiano reso i loro profili instagram privati, questo significa che chi vuole scoprire altre pagine della vicenda, debba seguirli.

