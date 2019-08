Fabio Volo: vacanze al mare con la famiglia tra coccole e risate (FOTO)

L’estate sembra essere ormai agli sgoccioli, settembre è alle porte ma chi può si gode ancora gli ultimi giorni al mare. Questo è il caso anche di alcuni vip. Questa volta ci riferiamo a Fabio Volo che è partito per le Baleari insieme a tutta la sua famiglia per approfittare degli ultimi giorni d’estate tra bagni al mare, coccole sulla spiaggia e tante risate. Lo scrittore è stato pizzicato da Diva e Donna insieme alla sua Johanna e i loro bambini Sebastian e Gabriel e sembrano proprio il ritratto della famiglia perfetta. Dagli scatti dei paparazzi traspare subito la serenità e il sano divertimento che c’è tra Fabio Volo, Johanna e i loro piccoli. Ma vediamo subito come sono stati beccati, scorrete per vedere le foto.

Fabio Volo paparazzato in vacanza con tutta la sua famiglia: le foto con tanto di scatto bollente a Johanna

Sembra procedere davvero molto bene la vacanza di Fabio Volo e Johanna insieme ai figli. Le foto dei paparazzi sembrano parlare chiaro: in questa bellissima famiglia l’amore regna sovrano. Non fanno altro che sorridere, divertirsi e coccolarsi. C’è però uno scatto di Diva e Donna che non è certo passato inosservato ma tutt’altro. Si tratta del topless della bellissima donna e moglie del noto conduttore radiofonico. Curiosi di vedere le foto? Ecco, qui di seguito, alcuni degli scatti pubblicati da Tgcom24:

Fabio Volo si dedica a Johanna e ai suoi bambini prima del nuovo libro

E sembra che per Fabio Volo siano davvero gli ultimi giorni di vacanza. Lo scrittore si gode il relax e il divertimento dedicando momenti speciali alla sua Johanna e ai loro figli Sebastian e Gabriel prima del grande ritorno con un nuovo e attesissimo romanzo. Fabio Volo sta infatti terminando il suo ultimo libro e non mancherebbe troppo, dunque, alla pubblicazione. Molto presto vi sapremo dare ulteriori informazioni a tal proposito ma intanto vi chiediamo che cosa ne pensate di questa bellissima famiglia? Fatecelo sapere nei commenti.

