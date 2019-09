Georgette Polizzi addio al nubilato: tra pochi giorni il matrimonio con Davide (FOTO)

Mancano pochissimi giorni alle nozze e per Georgette Polizzi è arrivato il momento dell’addio al nubilato. Ieri la bella Georgette ha ricevuto la sorpresa speciale delle sue amiche che le hanno organizzato un addio al nubilato in grande stile a poche ore dal matrimonio con il suo adorato Davide. E pensare che Georgette e Davide sono diventati famosi proprio per la loro storia d’amore: si sono messi in gioco partecipando a Temptation Island e stavano rischiando di perdersi ma poi sono usciti dal programma di Canale 5 più forti di prima e non si sono più lasciati. Per Georgette poi, l’ultimo anno è stato molto complicato. Se da un lato infatti sono arrivate le soddisfazioni lavorative, con la sua linea di abiti e i suoi prodotti di bellezza, dall’altro la malattia ha cambiato tutto. Georgette infatti combatte la sua battaglia contro la sclerosi multipla.

Adesso però è arrivato il momento di prepararsi per il matrimonio e si parte proprio dall’addio al nubilato! Parrucca rossa, velo e coroncina in testa, Georgette si è davvero sbizzarrita nel suo addio al nubilato con le amiche più care che l’hanno sorpresa.

GEORGETTE POLIZZI PRONTA PER IL MATRIMONIO CON DAVIDE TRESSE: ADDIO AL NUBILATO FATTO

Ed ecco alcune delle foto dall’addio al nubilato:

Questo il messaggio postato sui social da Georgette, con una bellissima foto di questo momento:

Giuro ….non avrei mai pensato di vivere questo!!

Le mie amiche di sempre mi hanno prelevato per festeggiare il mio addio al nubilato! 🙈🙈🙈

Si sono divertite a conciarmi così!!!

#sisalvichipuo

Vi amo con tutta me stessa!!

Non ci resta quindi che aspettare il giorno del matrimonio. Georgette e Davide si sposeranno il 15 settembre 2019 e di certo saranno bellissimi, oltre che innamoratissimi. E chissà che il matrimonio non andrà in onda anche in tv, magari in uno dei programmi di Barbara d’Urso.