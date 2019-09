Alessandra Amoroso e Stefano Settepani altro che crisi: estate al bacio sotto il sole del Salento (FOTO)

Qualcuno aveva ipotizzato una possibile crisi tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani e invece….I due sono più uniti che mai e quest’anno si sono goduti diversi giorni al mare sotto il sole del Salento, terra della bravissima Sandrina. Alessandra che si è presa una breve pausa dalla musica per dedicarsi proprio alla sua famiglia e alla sua vita privata, si è goduta giorni di meritato riposo in compagnia dei suoi cari e ovviamente anche di Stefano. I due sotto il sole afoso del Salento si sono coccolati scacciando via ogni dubbio sulla loro storia d’amore. Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, possiamo vedere proprio alcune delle foto che ci mostrano una coppia felice e innamorata più che mai.

ALESSANDRA AMOROSO E STEFANO SETTEPANI INSIEME IN SALENTO

Ed ecco le foto pubblicate sul numero della rivista Chi questa settimana:

Alessandra e Stefano stanno insieme da tre anni ma non amano molto mostrarsi e parlare della loro relazione. Inoltre Stefano non è molto social, basti pensare che il primo post pubblicato su Instagram dedicato a Sandrina è arrivato quest’anno, in occasione del debutto di Alessandra come ospite al Festival di Sanremo. Ma ci sono i paparazzi che raccontano le storie d’amore più belle e travolgenti e questa di certo lo è!

E adesso attendiamo tutti con grande ansia l’annuncio delle nozze . Visto che Alessandra si è presa del tempo per dedicarsi ai suoi affetti, immaginiamo che tra le cose da organizzare e fare in questo periodo, ci sia anche il matrimonio! Due anni fa, sembrava proprio che Alessandra e Stefano si stessero per sposare ma la notizia venne poi proprio smentita dalla cantante. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Loro intanto si godono questo grande amore che va a gonfie vele. Nessuna crisi: solo tanto amore e passione bollente!