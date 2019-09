Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, convivenza e figlio e l’amore vola già in alto (Foto)

Una parte del gossip la spara grossa e parla già di matrimonio e figlio per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, ma quanto c’è di vero in tutto questo? Le foto della nuova coppia sono un po’ ovunque tra riviste e siti di cronaca rosa ma i diretti interessati non hanno alcuna intenzione di parlare del loro amore. Il gossip dimentica che la splendida modella è solo da pochissimo tempo l’ex moglie di Eros Ramazzotti, i due sono separati ma non divorziati. Inoltre, Marica ed Eros hanno due figli ancora molti piccoli, quindi da proteggere. Non c’è dubbio che la Pellegrinelli sia molto innamorata di Vezza e che lui la ricambi, così come non c’è dubbio che i rapporti tra Eros e Marica siano sereni e non solo per amore dei bambini. Il resto ci sembra davvero un’esagerazione, forse è davvero troppo presto per parlare già di un altro matrimonio e della voglia di avere un figlio.

E’ IL GOSSIP AD AVERE UFFICIALIZZATO LA STORIA D’AMORE TRA MARICA PELLEGRINELLI E VEZZA

Troppo recente la notizia della separazione tra la modella ed Eros Ramazzotti, magari l’ex coppia non avrebbe voluto si sapesse ma le foto dei baci tra Marica e Charley hanno dato la conferma di un nuovo amore. Eros ha difeso la sua ex moglie dalle cattiverie gratuite di chi non la riteneva degna di stargli accanto, lo stesso ha fatto Aurora Ramazzotti.





Marica non ha bisogno di aggiungere altro e alla luce del sole ma senza bisogno di condividere con il mondo intero le sue emozioni vive il suo nuovo amore e anche il legame con il papà dei suoi bambini. 8 e 4 anni per Rafaella Maria e Gabrio Tullio, Vezza invece non ha figli e i pettegoli già sanno che sta per arrivare un nuovo bebè.