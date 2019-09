Romina Power nonna allegra e affettuosa, anticipa una sorpresa con Al Bano (Foto)

E’ un anno meraviglioso per Al Bano Carrisi e Romina Power, soprattutto perché sono diventati nonni per la seconda volta ma non solo per questo (foto). Un’estate dolcissima per l’ex coppia d’oro, nonna e nonno del secondo figlio della loro dolce Cristel. La figlia di Al Bano e Romina Power e suo marito sono da sempre molto discreti, nonostante non vivano in Italia ma in Croazia non desiderano mostrare la loro vita privata. Sono davvero rarissime le foto della famiglia di Cristel Carrisi e ancora meno si sa della nuova nascita. La famiglia Carrisi è sempre più allargata e l’ex moglie del cantante al sito La voce grossa ha confidato la sua gioia ma anche la sua apprensione per i due nipotini.

ROMINA POWER NONNA FELICE SI PREPARA AD ALTRE GIOIE

“Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo nuovo arrivo l’ho accolto a braccia e cuore aperto! Però con apprensione per il mondo in cui nasce. Sarò una nonna allegra e affettuosa” ha commentato aggiungendo i nuovi progetti che continuano a legarla d Al Bano.





“Io pensavo che mi avrebbero già dimenticata. Ho sempre pensato che fossimo più popolari all’estero che in Italia” ha rivelato parlando del pubblico e anticipando: “Con Al Bano ho dei concerti in Australia e Stati Uniti ed una tournee nel nord Europa a Novembre e dicembre. Forse ci sarà una sorpresa televisiva”. Di cosa si tratta non lo sappiamo ma ci auguriamo possa avverarsi. Intanto, per la gioia di fan è in arrivo un nuovo album: “Con Al bano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo!” non resta che attendere.