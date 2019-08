Romina Power in Croazia da Cristel pubblica la prima foto della piccola Cassia (FOTO)

Nessuna conferma ufficiale, nessun post da parte di mamma Cristel ma solo un dolce messaggio poche ore fa da parte di Romina Power che, ha fatto le valige ed è volata subito in Croazia per stare vicino a sua figlia e alla piccola nata pochi giorni fa. Nessun post da parte della figlia di Al Bano, diventato nonno per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Kay. Del resto Cristel e Davor vivono in molto molto riservato la loro vita privata tanto che, anche del primo genito, non ci sono scatti sui social. Il piccolo Kay infatti è stato mostrato ( e solo di spalle ) in tv, in occasione delle due serate che Al Bano ha organizzato per celebrare un momento importante della sua carriera in onda su Canale 5 qualche mese fa. Poi qualche scatto del piccolo rubato dai paparazzi mentre Cristel era a fare shopping con nonna Romina a Roma e nulla di più. Neppure della piccola Cassia quindi, questo il nome scelto da Cristel per la sua bambina, ci sono immagini o scatti che la immortalano in questi suoi primi giorni di vita ma, come dicevamo in precedenza, è stata nonna Romina Power a postare sui social la prima vera immagine della piccola.

E’ chiaro che Romina sia da Cristel in questi giorni, lo dimostrano i suoi tanti post sulla Croazia postati nelle ultime ore. Al Bano invece è rimasto a Cellino San Marco ( nelle ultime ore Loredana Bertè ha documentato il suo viaggio nelle tenute del cantante salentino postando anche immagini in compagnia di Loredana Lecciso).

ROMINA POWER PUBBLICA SUI SOCIAL LA PRIMA FOTO INSIEME ALLA PICCOLA CASSIA

Non sappiamo quindi se nonno Al Bano abbia o meno conosciuto la piccola Cassia ma sicuramente in queste ore la bimba riceve le coccole di nonna Romina.

Con questa dolcissima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Romina presenta quindi a tutti la piccola Cassia. Per vedere il suo faccino probabilmente ci toccherà aspettare ancora diverso tempo…