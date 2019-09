Il matrimonio della figlia di Pier Silvio Berlusconi, si è sposata Lucrezia Vittoria (Foto)

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin in questi giorni sono stati molto impegnati con il matrimonio di Lucrezia Vittoria, la figlia del presidente Mediaset (foto). Nozze top secret per la prima figlia di Pier Silvio Berlusconi che a 29 anni ha detto sì ma non si sa davvero altro se non che tutto si è svolto in Provenza nella villa di Marina, la zia della sposa, sorella di Pier Silvio. Non si conosce nemmeno il nome dello sposo e non è difficile da comprendere considerata la riservatezza della Toffanin e del suo compagno e quanto tengano protetta il resto della famiglia. Lucrezia Vittoria Berlusconi è nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida e Pier Silvio non ha mai fatto mistero su quanto sia stato complicato per anni il rapporto con sua figlia. Era davvero giovanissimo quando è nato, aveva solo 21 anni. Nel tempo sono poi riusciti a recuperare.

NOZZE IN CASA BERLUSCONI, SI E’ SPOSATA LA FIGLIA DI PIER SILVIO BERLUSCONI

“Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato: io ero giovane, forse troppo, e sono stato un padre oggettivamente non molto presente. Per fortuna però sono cresciuto, e anche lei: da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più vera e più forte. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere” ha confidato il figlio di Silvio Berlusconi, ovviamente felice per le nozze della sua primogenita.





A dare notizia del matrimonio il sito Dagospia. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno invece insieme da ben 17 anni e dal loro legame sono nati i piccoli Mattia, che ha 9 anni, e Sofia Valentina nata nel 2015. Continua l’assoluta discrezione della conduttrice di Verissimo e del resto di famiglia, non desiderano che il gossip diventi parte del loro mondo e si concedono davvero poco alla mondanità e ai social.