Eleonora Pedron e Fabio Troiano esagerano con i baci, belli e innamorati (Foto)

C’è chi fa gli auguri per una meravigliosa e lunga storia d’amore a Fabio Troiano ed Eleonora Pedron e chi pensa che forse mostrano un po’ troppo del loro nuovo amore (foto). La verità è che l’attore e l’ex Miss Italia sono davvero bellissimi insieme ma la Pedron sembra anche non avere molta fortuna in amore. Dopo la lunga storia con Max Biaggi che ha dato la vita ha due meravigliosi bambini, per Eleonora c’è stato più di un legame tutti finiti dopo averci creduto davvero. A sorpresa però questa estate sono arrivati loro due: Fabio ed Eleonora. E’ la rivista Oggi a pubblicare gli scatti della nuova coppia che ormai non si nasconde di più. Anzi divertita sembra volere esagerare davanti agli obiettivi dei paparazzi. La Pedron si avvicini al suo fidanzato, in punta di piedi lo bacia e poi ride, si baciano ancora e a qualcuno forse non farà piacere ma niente è più bello dell’amore.

FABIO TROIANO ED ELEONORA PEDRON A SPASSO A ROMA TRA GELATO, BACI E SHOPPING

Una coppia come tante confusa tra la gente, sono insieme a Roma, passeggiano e si coccolano con un buon gelato, osservano le vetrine e poi comprano qualcosa dopo avere osservato bene tutto. Dopo un po’ di rumors hanno scelto di ufficializzare il loro amore sul tappeto rosso della Mostra del cinema di Venezia.





L’ex fidanzata storica di Troiano sembra non avere gradito la scelta sul red carpet ma il bell’attore e la splendida ex Miss Italia sono il ritratto della felicità anche in giro per la Capitale. Baci dolcissimi, baci bollenti e tante risate. Non hanno la necessità di camminare abbracciati né mano nella mano. Lei 37 anni e mamma di due bambini bellissimi, ex storica di Max Biaggi e con l’ultima relazione alle spalle con la iena Nicolò Devitiis. Lui 44 anni e l’addio ad Anna Centis dopo 6 anni d’amore. Stanno insieme da poco tempo ma sono innamorati e vogliono mostrarlo a tutti.