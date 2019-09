Il matrimonio di Giorgio Mastrota e la sua Floribeth, assente Natalia Estrada non può invitarla (Foto)

Giorgio Mastrota l’ha annunciato più volte che sta per sposare Floribeth Gutierrez e il matrimonio ci sarà a settembre del 2020 (foto). Come tutte le coppie anche loro iniziano con grande anticipo i preparativi e tra le prime cose da fare c’è la lista degli invitati. Alle nozze di Mastrota non ci sarà Natalia Estrada, non avrebbe senso invitare al suo secondo sì l’ex moglie perché la loro separazione è stata “rancorosa”. Ha usato questa parola Giorgio nel definire il loro addio, lasciando intendere sofferenza e poca serenità in quel periodo. I loro mondi non coincidono più ma sono i genitori di Natalia e anche nonni. Della bella spagnola ha però uno splendido ricordo, non può negare l’amore che hanno vissuto: “Sono stato innamoratissimo di lei, sarei un idiota a dire che quegli anni sono stati buttati: quegli anni sono stati pazzeschi!”. Ovviamente adesso è innamoratissimo della sua compagna che l’ha reso padre dei suoi figli più piccoli.

GIORGIO MASTROTA E FLORIBETH GUTIERREZ MATRIMONIO IN MONTAGNA

“Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa “montagnigna”, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse”. 55 anni e una felicità ritorvata da tempo per Mastrota che ha anche lasciato Milano per stare più vicino ai suoi bambini.





“Vedo amici che, in città, diventano matti per portare i loro pargoli a scuola e a fare sport. Qui è tutto a portata di bicicletta, non perdo tempo per i spostamenti, i parcheggi, le code. Però adoro Milano: quando ci verrò per le televendite mi farò dei bei “respironi” in corso Buenos Aires. Non vorrei che stando in quota i polmoni si ripulissero troppo”. Non vediamo l’ora di scoprire la loro festa di matrimonio ma c’è ancora un anno di attesa.