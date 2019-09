Temptation Island Vip, Simone Bonaccorsi avrebbe tradito Chiara prima del programma: scoppia la polemica

Temptation Island Vip è appena iniziato e, con lui, anche le polemiche. Una della coppie protagoniste di quest’anno è sicuramente quella formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Abbiamo visto, durante la prima puntata del programma di Canale 5, una Chiara decisamente estroversa con tutti e che non si fa troppi problemi a ballare con i ragazzi single. Dall’altro lato, invece, abbiamo visto un Simone Bonaccorsi arrabbiato e deluso dal comportamento tenuto dalla sua fidanzata. Appena poche ore fa però è scoppiata la polemica che vede la situazione totalmente ribaltata. Il più bello d’Italia avrebbe tradito Chiara Esposito ancor prima di arrivare a Temptation Island Vip. Continuate a leggere per scoprire che cosa è successo davvero.

Simone Bonaccorsi ha tradito davvero Chiara Esposito prima di Temptation Island Vip? Ecco l’indizio direttamente da Deianira Marzano

Ad aprire la questione è stata Deianira Marzano. Secondo la influencer, infatti, Simone Bonaccorsi avrebbe tradito Chiara Esposito. “Questo Simone, che ieri faceva la parte di quello che era stato tradito in passato, se la spassava a gennaio, ma anche nei mesi successivi, con un’altra ragazza” sono state le parole di Deianira Marzano. E per rendere la notizia ancor più credibile, la nota influencer aggiunge anche: “E ci sono foto, conversazioni…e abbiamo anche una foto che conferma che ai tempi Simone e Chiara stavano insieme“. Deianira Marzano sembra avere le prove di quanto afferma e, dunque, sembrerebbe che il più bello d’Italia abbia tradito la showgirl prima ancora di partecipare a Temptation Island Vip. La questione ha sicuramente alzato numerose polemiche sul web che però non si sono fermate a questa indiscrezione. La stessa Deianira Marzano avanza con una nuova ipotesi e aumenta i dubbi. Vediamo che cos’altro ha affermato l’influencer.

Temptation Island Vip, scoppia la polemica: Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono davvero una coppia o hanno finto per partecipare al programma di Canale 5?

Chiara Esposito si diverte nel villaggio delle fidanzate, Simone Bonaccorsi soffre nel villaggio dei fidanzati eppure, l’indiscrezione di Deianira Marzano sembra parlare chiaro. Bonaccorsi ha tradito la sua fidanzata prima del programma. Da quello che ha raccontato pure Alessia Marcuzzi, la conduttrice di Temptation Island Vip, Simone e Chiara Esposito si conoscono da anni ma stanno insieme da un po’ di mesi. La showgirl, come si legge anche sul web, si era invaghita di un ragazzo per poi avere un ritorno di fiamma con Simone Bonaccorsi. A Temptation Island Vip la coppia sbarca per mettersi alla prova ma c’è chi al loro amore non ci crede per niente. “E se Simone e Chiara hanno finto di stare insieme per partecipare al programma?” ha ipotizzato ancora Deianira Marzano. Ipotesi che ha alzato ancora di più i dubbi alla precedente indiscrezione.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito stanno davvero insieme o hanno montato la coppia per poter partecipare a Temptation Island Vip e ottenere una maggiore visibilità? Le polemiche avanzano ma, per il momento, non è arrivata alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati che probabilmente terranno il silenzio in merito alla vicenda almeno fino alla fine del programma. Forse saranno gli autori di Temptation Island Vip a fare chiarezza a tal proposito o a rilasciare delle dichiarazioni? Staremo a vedere. E voi che cosa ne pensate di questa storia? Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti