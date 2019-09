Temptation Island Vip anticipazioni seconda puntata: accadrà una cosa mai successa, cosa?

Ieri sera, lunedì 9 settembre, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata della seconda attesissima edizione di Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi ha convinto i telespettatori con la sua conduzione, dopo che la prima edizione del programma ha visto al timone Simona Ventura. Le coppie invece già fanno parlare i fan dell’isola delle tentazioni. Nella prima puntata di Temptation Island Vip, infatti, abbiamo visto alcuni personaggi vip già molto vicini ai ragazzi single. Questo ha indubbiamente causato la reazione dei partner ma anche quella dei telespettatori da casa che si sono scatenati sui social. Abbiamo già visto la prima squalifica con Ciro che ha infranto il regolamento per riabbracciare la sua fidanzata nell’altro villaggio prendendosi però non pochi complimenti da parte del pubblico.

Abbiamo visto Serena Enardu molto vicina ad uno dei ragazzi single e Pago costantemente nel pinnettu a vedere i filmati del comportamento della sua ragazza. Abbiamo visto il carattere estroverso di Chiara Esposito con tutti i single nel villaggio e la reazione del fidanzato Simone Bonaccorsi e davvero molto molto altro. Ma che cosa vedremo nella prossima puntata? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Temptation Island Vip anticipazioni seconda puntata: Damiano Er Faina chiede il falò di confronto anticipato

Lunedì prossimo, 16 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip. Già nella prima abbiamo potuto vedere quanto Damiano, detto Er Faina, non abbia preso molto bene il comportamento della sua fidanzata Sharon Macri. Er Faina si è dimostrato distrutto dalla separazione con Sharon fin dal primo momento. Innamoratissimo, Daminao, si è isolato dagli altri, ha pianto e poi ha visto dei filmati sulla sua ragazza che lo hanno fatto andare su tutte le furie. Damiano però sembra proprio non starci e, durante la seconda puntata si Temptation Island Vip, vedremo il falò di confronto anticipato richiesto proprio da Er Faina. A questo punto Sharon Macri deciderà di accettare il falò di confronto anticipato richiesto dal suo fidanzato? Che cosa succederà tra i due? Riusciranno a chiarirsi e usciranno insieme da Temptation Island Vip oppure no? Lo scopriremo molto presto.

Temptation Island Vip, nella seconda puntata una cosa mai successa: chi sbarcherà in Sardegna?

Come Alessia Marcuzzi annuncia nel promo della seconda puntata di Temptation Island Vip, succederà una cosa mai successa prima. Ma di che cosa si tratta? Pare proprio che sbarcherà qualcuno nella bella Sardegna a destabilizzare fidanzate e fidanzati. Cambieranno infatti gli equilibri nei rispettivi villaggi ma non è dato sapersi ancora ufficialmente di chi si tratta. Secondo il popolo del web potrebbe essere una nuova coppia. Poche ore fa, infatti, vi abbiamo anticipato che una nuova coppia arriverà a Temptation Island Vip per sostituirne un’altra. Si tratta di Gabriele Pippo e della sua compagna Silvia. Adesso che Ciro e la sua ragazza sono stati squalificati dal gioco, è arrivato il momento di Gabriele e Silvia? Lo scopriremo solo lunedì.

L’appuntamento con Temptation Island Vip, dunque, è per il 16 di settembre, in prima serata, come sempre su Canale 5. E voi lo seguirete?