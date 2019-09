Temptation Island Vip 2019: Pago sotto pressione, Serena Enardu vicina ad Alessandro

È partita la seconda edizione di Temptaton Island Vip: il celebre reality show Mediaset in salsa celebrity che per questa edizione 2019 vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi. In questa puntata d’esordio, abbiamo già messo a fuoco quali sono le coppie con le maggiori criticità e quali invece sono virtualmente salve da tradimenti e “cornini” di varie tipologie.

Fra le coppie di fidanzati a rischio c’è quella composta dal cantante Pago e dalla sua fidanzata Serena Enardu (ex Uomini e Donne). Ad andare in crisi fin dalla prima puntata è proprio Pago: l’uomo è stato costretto alla visione di svariati video all’interno del pinnettu nel corso della sola prima giornata di villaggio…





Temptation Island Vip 2019: Pago sotto pressione

Come già spiegato nel paragrafo precedente, nella sola prima giornata di separazione, Pago è stato costretto alla visione di svariati video nel Pinnettu. Il cantante ha fatto avanti e indietro dallo stanzino almeno tre – quattro volte nei soli primi 30 minuti di trasmissione.

Pago sembra non gradire il fatto che la sua fidanzata Serena Enardu abbia iniziato a conoscere con molta insistenza il giovane tentatore Alessandro. Fra chiacchierate, bevute e balletti, la ragazza si è tolta qualche sassolino dalle scarpe spiegando a questo Alessandro che il suo fidanzato sembra non darle più le giuste attenzioni.

Pago ovviamente non ci sta ad esser screditato in “diretta” televisiva e inizia a meditare il da farsi. Colpo di grazia lo ha ricevuto al falò di confronto: in questa sede il cantante ha visionato altri video dove Serena Enardu e il tentatore Alessandro sembrano sempre più vicini… forse anche troppo.

Curiosità vuole che il povero Pago sia stato convocato a visionare questi tostissimi filmati sul conto della sua fidanzata proprio nel giorno del suo 48esimo compleanno. Un fatto che Alessia Marcuzzi ha sottolineato senza celare la sua amarezza visto che di lì a poco avrebbe dovuto comunicare la presenza di ulteriori video. Come si evolverà la situazione fra il cantante e la sua attuale fidanzata?

Per saperlo non ci resta che continuare a seguire le disavventure dei protagonisti di Temptation Island Vip 2019. Del resto siamo solo agli inizi, no?