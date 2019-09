Giulia de Lellis a Verissimo: è Andrea Iannone il suo tutto, la sua persona

Bella, molto emozionata, sorridente e felice per quello che sta per succedere, Giulia de Lellis a pochi giorni dall’arrivo in libreria del suo libro Le corna stanno bene su tutto, a Verissimo racconta della sua storia. Una storia di corna: un tradimento, forse più tradimenti, il tentativo di perdonare quello che credeva essere l’uomo della sua vita. E poi la fine della storia. “Sono stata costretta a smettere di amare” ha raccontato a Silvia Toffanin parlando del suo libro e di quello che è successo con Andrea Damante l’ex illustre. Un ex che non ha molto gradito la decisione di Giulia di scrivere il libro, accusandola di farlo per soldi. Ma Giulia va dritta per la sua strada: “Non sono io che ho rovinato tutto, non sono io che ho macchiato la nostra storia” ha detto a Silvia Toffanin aggiungendo anche di rispettare il parere di Andrea ma di non condividerlo.

GIULIA DE LELLIS A VERISSIMO: ANDREA IANNONE IL SUO TUTTO

Nel suo libro Le corna stanno bene su tutto ha trovato il coraggio di raccontare la storia di una donna tradita, ferita, distrutta ma oggi le cose sono molto diverse perchè Giulia ha trovato un uomo speciale che ama, Andrea Iannone. In un video rivede anche gli amori della sua vita. Spiega di aver voluto molto bene anche a Irama, ma non era pronta a lasciarsi andare in quel momento. Poi però è arrivato Andrea un uomo che ha avuto molto pazienza, che ha saputo come conquistarla. E oggi è tornata ad amare, a dire “Ti amo” ed è felicissima di avere lui nella sua vita. Oggi di Andrea pensa che sia il suo uomo, il suo tutto, il suo lui, quella persona che si incontra una sola volta nella vita. Non vuole pensare troppo al futuro anche se sogna di avere un bambino. “Abbiamo gli stessi valori, siamo allineati. Per il momento conviviamo, lui è una persona speciale” ha detto alla Toffanin che le ha chiesto che progetti hanno per il futuro.

“Credo che sia lui la mia persona” ha detto Giulia dicendo di essere davvero felice di essersi di nuovo innamorata e di aver trovato Andrea sulla sua strada.