Pierò Pelù ha sposato Gianna Fratta, il matrimonio con la pianista commuove la mamma del rocker (Foto)

I fan di Piero Pelù stentano a crederci ma il rocker ha davvero sposato la sua compagna, la pianista Gianna Fratta (foto). In pochi sapevano che il cantante fiorentino fosse fidanzato ma la storia d’amore dura già da ben tre anni, forse nessuno immaginava che si sarebbe sposato a 57 anni. Poche ore fa la prima foto in abito da sposo, poi quella dopo il sì in cui presentava sua moglie. Annuncio social per le nozze di Piero Pelù con dedica per la sua Gianna, ovviamente in stile Pelù. Lei 46 anni e lui 57, di certo una scelta che arriva con la maturità ma i matrimoni fanno sempre piangere le madri. Commozione prevista per la mamma di Piero; infatti mostrando l suo look per il gran giorno questa mattina ha chiesto ai suoi follower “Secondo voi cado bene per le lacrime di mia madre?”. Battute e previsioni a parte l’abito scelto dallo sposo ci sembra davvero perfetto, originale ed elegantissimo.

LA DEDICA DI PIERO PELU’ A SUA MOGLIE GIANNA E LE PRESENTAZIONI SUI SOCIAL

“Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!” questa la dichiarazione d’amore che scioglie solo chi conosce il rocker fiorentino. Fino ad oggi nessuna sapeva delle nozze, infatti su Instagram Pelù continuava a pubblicizzare il tour in partenza il 13 novembre.





Sarà a Roma, Bologna, San Biagio di Callalta (TV), Milano, Torino e Firenze ma prima immaginiamo ci sarà la luna di miele e poi tutto il tempo per prepararsi al meglio per i prossimi concerti. Vedremo anche Gianna sul palco? Questa mattina sono arrivati insieme in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca. Il frontman della band rock Litfiba e la direttrice d’orchestra e pianista si sono detti sì davanti al sindaco Dario Nardella che ha celebrato l’unione. Hashtag usato per l’occasione #lanellosimettequi. Auguri alla bellissima coppia!





