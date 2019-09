Georgette Polizzi ha sposato il suo Davide, Parpiglia mostra le prime foto del matrimonio (Foto)

Il giorno più bello per Georgette Polizzi e Davide Tresse è arrivato, sono diventati marito e moglie (foto). Li ricorderete, hanno partecipato nel 2016 a Temptation Island, era la terza edizione e oggi hanno detto il loro sì, si sono uniti in matrimonio. E’ Gabriele Parpiglia ad avere postato su Instagram alcune immagini del matrimonio di Davide Tresse e Georgette Polizzi, bellissimi e molto innamorati, pronti a stare insieme contro tutte le difficoltà che stanno superando. Tenerissima la Polizzi la notte prima del matrimonio non è riuscita a dormire emozionata nell’immaginare la sua vita per sempre accanto al fidanzato. Ha passato tutta la notte in bianco e questa mattina prima del matrimonio ha chiesto scusa per il suo aspetto. Era invece perfetta nel suo abito bianco, proprio come lui che la guardava pieno d’amore.

GEORGETTE POLIZZI E DAVDE TRESSE DOPO TEMPTATION ISLAND IL MATRIMONIO

“Ho passato la notte praticamente in bianco. Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta in un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte. Quindi se oggi sarò uno straccio perdonatemi, ma ho passato la notte più bella della mia vita, immaginando la mia vita al suo fianco”. Poi la notizia delle nozze celebrate e che tutto era andato nel migliore dei modi. A dare l’annuncio Parpiglia, ovviamente presente all’evento.

GEORGETTE POLIZZI SI MOSTRA DURANTE LA TERAPIA





Che dolcezza le prime foto e meravigliosi gli sposi. Più di un anno fa a Georgette è stata diagnosticata la sclerosi multipla. E’ arrivato poi un periodo molto difficile per Georgette e poi il suo racconto ma Davide le è sempre stata accanto nonostante le sue paure. La stilista piano piano ha trovato tutta la forza necessaria e continua a combattere, adesso felice e più forte perché la moglie del suo amore.