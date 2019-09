Ursula Bennardo e Sossio Aruta a Uomini e Donne svelano il nome scelto per la loro bambina

Per iniziare la nuova stagione di Uomini e Donne Maria de Filippi punta tutto sul trono over. In onda il 16 settembre 2091 la prima puntata del programma di Canale 5 con dame e cavalieri di nuovo protagonisti. E tra una presentazione e l’altra, in studio sono tornati oggi due amatissimi protagonisti del programma. Sossio Aruta e Ursula Bennardo come saprete stanno per diventare genitori e oggi, nello studio di Canale 5 hanno anche annunciato come si chiamerà la bambina che aspettano. Qualche mese fa avevano condiviso con i loro fans la gioia per la notizia dell’arrivo di una piccola principessa. Ursula e Sossio infatti hanno già dei figli nati dalle loro precedenti relazioni ma sono tutti maschietti! La piccola quindi sarà la principessa di casa e questo ha reso ancora più contenti i due. Oggi nello studio dove il loro amore è nato fanno il punto della situazione sotto lo sguardo attento di Gemma Galgani che si commuove sentendoli raccontare della loro nuova vita insieme in Puglia.

UOMINI E DONNE: SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO IN ATTESA DI BIANCA

I due hanno voluto anche raccontare qualche aneddoto sulla loro relazione. Sossio spiega che Ursula è sempre gelosissima e attenta. “E’ mezzanotte e mezzo e siamo sul divano a vedere un film. Mi arriva uno squillo e un video da parte di una ragazza che ho conosciuto durante un evento e a cui era presente anche lei e abbiamo litigato perché questa ragazza mi aveva mandato un video dell’esperienza fatta a Temptation perchè è convinta che sia colpa mia. Poi lei ha voluto vedere le chat con questa ragazza e si è arrabbiata perché c’erano cuori e bacini, ma erano di gentilezza” ha raccontato Sossio parlando della grande gelosia di Ursula che in questo non è cambiata. Tornando invece alla piccola, che si chiamerà Bianca, Sossio annuncia che Ursula farà un parto cesareo e per questo motivo lui non potrà assistere. La coppia in ogni caso, non vede l’ora di accogliere in famiglia la piccola.

Peccato che questo momento romantico sia stato interrotto dalla discussione inutile tra Gemma Galgani e Barbara de Santi ma si sa, il trono over è così.