Ambra Angiolini nella nuova casa con Allegri, ha lasciato la villa in cui viveva con Renga (Foto)

Sembra sia vero il dolce gossip del trasloco di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, della scelta della coppia di convivere (foto). Tutti insieme sotto lo stesso tetto, Ambra, Max e ovviamente i figli dell’attrice nati dalla storia d’amore con Francesco Renga. Se nessuno al principio credeva nella durata della relazione tra la Angiolini e Allegri adesso tutti si devono ricredere e in tantissimi fanno il tifo per questo amore. L’ex allenatore della Juventus lontano dai campi di calcio per questa stagione ha forse più tempo da dedicare alla sua vita privata e la scelta è molto romantica. Ambra con Jolanda e Leonardo hanno lasciato la villa in cui hanno sempre vissuto e in passato con papà Francesco e la scelta è ricaduta sempre su Bresci a ma in un prestigioso complesso residenziale. Nella torre Fuksas l’appartamento di Ambra e Massimiliano Allegri e la rivista Chi mostra alcune foto della coppia mentre rientrano a casa con i dolci.

MASSIMILIANO ALLEGRI E AMBRA ANGIOLINI A CASA INSIEME

Una nuova casa per tutti e se il mister si dividerà anche tra Torino e Milano, dove vivono i suoi figli Giorgio e Valentina, per Ambra non poteva che essere Brescia la scelta giusta. I figli dell’attrice e di Francesco Renga sono adolescenti, sono piccoli per potersi spostare in un’altra città senza difficoltà. Per i suoi bambini la Angiolini aveva già fatto questa scelta quando si è separata dal cantante; Ambra è romana.





Adesso manca solo il matrimonio o come dice qualcuno si sono già sposati. Allegri ha già la fede al dito, quindi hanno già promesso amore eterno? Il seguito è ancora tutto da scoprire ma i fan sono sempre più pazzi della coppia che vive la quotidianità nel modo più normale possibile lontano dai riflettori e da tutte le chiacchiere.