Luca Argentero a Storie Italiane conferma il matrimonio e mette in imbarazzo la Daniele

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 18 settembre 2019, Luca Argentero è stato protagonista di una breve intervista con Eleonora Daniele, con la quale ha parlato del suo nuovo film, sulla vita di Leonardo da Vinci ma anche della sua vita privata. Da un paio di settimane non si parla d’altro: il matrimonio tra Luca e Cristina Marino, la sua compagna. L’attore conferma che c’è il progetto ma al momento non c’è una vera e propria data.

LUCA ARGENTERO A STORIE ITALIANE DAL FILM SU LEONARDO AL MATRIMONIO CON CRISTINA

Eleonora Daniele prova ad andare oltre cercando di stuzzicare l’attore anche per quello che riguarda la sua vita privata. Viene quindi mostrato un video con le bellissime immagini di Luca e Cristina. La conduttrice si complimenta con Luca perchè la sua compagna è bellissima e poi gli chiede cosa bolle in pentola. “Si devo dire che non c’è una data, prometto che ti dirò la data in tempo ma volevo dirti una cosa…Tu ti sei sposata senza dirmi niente…La vita è fatta per fare dei progetti , dobbiamo sceglierci degli ottimi compagni di viaggio” ha detto l’attore scherzando sul fatto che la conduttrice non lo abbia invitato al suo matrimonio. Momento di imbarazzo per la Daniele che commenta: “Mi hai fatto arrossire”.

“L’amore deve renderti migliore di come sei quando stai da solo, se no meglio stare da soli” ha detto Luca Argentero.

L’attore poi lancia un messaggio a tutte le donne: bisogna sempre scegliere delle persone che ci tutelino, che ci amino e ci rispettino. E poi appuntamento al cinema dal ottobre 2019 con il film Io-Leonardo. Luca Argentero interpreterà il grande genio, sarà nella sua testa e, come ha rivelato in questa intervista, ci farà anche scoprire aspetti inediti dell’uomo e non solo dell’artista tra i più famosi al mondo.