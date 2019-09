Marco Maddaloni ha sposato la sua Romina: al matrimonio la carica degli ex naufraghi famosi (FOTO)

E’ arrivato finalmente il giorno del si e, a differenza di quanto si potesse immaginare, per Marco Maddaloni e Romina Giamminelli le nozze sono state top secret. I due non ne hanno parlato sui social, non ne hanno parlato in tv ma si sono semplicemente giurati amore eterno davanti a Dio con la famiglia e gli amici. Nessun annuncio pubblico, nessun programma ha parlato di queste nozze. E lo sottolineiamo perchè Marco aveva fatto la sua proposta di matrimonio in tv, all’Isola dei famosi alla bella Romina. Poi però tra i due c’era stata maretta proprio per il fatto che di queste nozze si parlasse tanto sui media ma poco con i fatti. Alla fine però il matrimonio è stato celebrato: Marco Maddaloni e la sua Romina erano raggianti, accompagnati anche dal loro bambino in un giorno così speciale ( come si può vedere dalle prime foto che circolano sui social). Un matrimonio che resterà top secret ancora per poco. Infatti pare che l’esclusiva delle nozze sia stata data a Verissimo che mostrerà tutte le immagini delle nozze nella puntata del 5 ottobre 2019.

E non potevano mancare gli amici che Marco ha conosciuto sull’isola dei famosi, in Honduras. Un legame ancora forte visto che molti degli ex naufraghi hanno presenziato alla cerimonia!

IL MATRIMONIO DI MARCO MADDALONI E ROMINA: BELLISSIMI IN BIANCO

Dopo dieci anni di fidanzamento e due figli Giovanni e Giaelle si sono uniti in matrimonio nella Chiesa di San Claudio in Foro a Ventaroli,la festa è proseguita al Mamamare di Baia Domizia . Come potrete vedere dalle foto i due sposi hanno scelto entrambi il bianco. Un abito romantico per la meravigliosa Romina, stile barocco invece per Marco.

Come potrete vedere nella gallery del giorno del matrimonio tra gli invitati Marina La Rosa, Paolo Brosio, Aaron Nelsen, Ghezzal, Luca Vismara, Youma tutti concorrenti che hanno partecipato insieme a Marco Maddaloni alla passata edizione dell’Isola dei famosi. E non poteva mancare la benedizione speciale di Paolo Brosio che, come si vede in alcune stories pubblicate sui social, ha voluto fare un bel discorso per gli sposi, aggiungendo una preghiera per la Madonna, affinchè possa proteggere sempre questa coppia.

Marco Maddaloni ha sposato la sua Romina: al matrimonio la carica degli ex naufraghi famosi (FOTO) ultima modifica: da