Guendalina Canessa e Daniele Interrante sono tornate insieme? La verità a Pomeriggio 5

Guendalina Canessa e Daniele Interrante sono tornati insieme? Se ne parla nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 24 settembre 2019. La Canessa è tra i protagonisti della puntata, ospite del salotto di Barbara d’Urso. Vengono mostrate le foto della sua estate, delle vacanze passante insieme a Daniele, con la piccola Chloe in Puglia. E a questo punto la conduttrice non può che chiederle che cosa stia succedendo tra lei e il suo ex marito. Guendalina sembra tergiversare in un primo momento, come se non volesse dare sua risposta. Ma in realtà poi spiega alla d’Urso che cosa sta succedendo. E’ vero che lei e Daniele hanno passato una bellissima vacanza insieme a Lecce, in agosto. Una vacanza che li ha uniti ancora di più, all’insegna della serenità. Ma tra loro non c’è nulla che non sia un bellissimo rapporto tra genitori. In studio vengono mostrate anche le immagini del matrimonio di Guendalina e Daniele. Solo un lontano e bel ricordo perchè a quanto pare, tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne, non ci potrà essere mai più nulla.

La Canessa ribadisce il grande affetto che prova per il suo ex. Tra i due c’è un rapporto così bello che anche la loro bambina chiede spesso a entrambi come mai non stiano insieme visto che vanno così tanto d’accordo. La Canessa spiega di “amare” a modo suo il suo ex marito, un amore che perl non le fa provare nulla di fisico per lui. “Quando vedo Daniele vedo mia figlia” ha detto Guendalina che è legatissima al padre di sua figlia proprio perchè le ha fatto il regalo più bello del mondo.

