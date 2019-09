Nathaly Caldonazzo pubblica una foto con il suo ex Ippoliti ma cancella il suo volto e il suo nome

Diciamo che non l’ha presa benissimo Nathaly e forse non l’ha ancora digerita. Ce la ricordiamo tutti, su quel tronco, mentre dà un bel pizzicotto sulla guancia di Andrea Ippoliti, quello che stava per diventare il suo ex fidanzato. Una scena che resterà negli annali della televisione e che ha reso Nathaly Caldonazzo paladina delle donne, eroina di Temptation Island VIP. Oggi la bella show girl ha postato sui social una fotografia che riguarda una intervista sul magazine di Uomini e Donne. Ma lo ha fatto in modo molto particolare. Sulla cover della rivista infatti, c’è una sua foto al fianco di Andrea Ippoliti che però, nell’immagine che Nathaly ha pubblicato sui social, non esiste. La Caldonazzo infatti lo ha cancellato, cancellando sia il suo volto che il suo nome. Un chiaro messaggio rivolto al suo ex .

Ippoliti invece al canto suo, al Magazine ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ribadisce quello che ha detto a Nathaly nel confronto. E rivela inoltre che tra lui e Zoe potrebbe esserci qualcosa fuori dal programma. Comprensibile quindi che la Caldonazzo non voglia sentire il suo nome neppure a chilometri di distanza…

NATHALY CALDONAZZO CANCELLA IL SUO EX ANDREA IPPOLITI IN TUTTI I SENSI

Sulla rivista è possibile tra l’altro leggere anche le dichiarazioni di Andrea che prova a spiegare il suo punto di vista.

Da Temptation mi sarei aspettato tanto tranne quello che è accaduto. Già dallo sbarco si sono verificate un paio di situazioni che ci hanno portato a raffreddare il rapporto e a salutarci con distacco. Mi aspettavo magari delle dimostrazioni da parte di Nathaly e un comportamento che a me potesse far piacere. Mi aspettavo che lei tenesse a distanza gli altri, parlasse bene del nostro rapporto, cercasse magari di risolvere un po’ di problemi che c’erano anche prima di venire, invece ho visto tutt’altro. Quello che ho visto è una Nathaly che parlava male di me, denigrava il nostro rapporto: ha detto che è stata contenta quando ci siamo lasciati per tre mesi, perché mi vedeva come uno stalker. E’ovvio che sono rimasto molto per quelle affermazioni; inoltre si è cimentata in balli che a mio avviso sono andati un po’ troppo oltre e mi hanno fatto vivere questa esperienza in maniera totalmente diversa rispetto a come me l’aspettavo.

Ippoliti ha escluso che ci possa essere una riappacificazione con la sua ex, e ci sembra chiaramente che anche la Caldonazzo non voglia avere nulla a che fare con Andrea.

