Raffaella Fico ha perdonato Balotelli per amore di Pia, ritorno di fiamma? La risposta a Storie Italiane

Raffaella Fico è stata una delle ospiti della puntata di Storie Italiane in onda il 26 settembre 2019 su Rai 1. Nel salotto di Eleonora Daniele la Fico ha parlato della sua vita privata ma anche di tanti problemi causati dall’odio degli haters sui social che molto spesso si accaniscono contro di lei. La Fico spiega alla conduttrice di Storie Italiane che molto spesso viene attaccata su social per il suo aspetto fisico. Lei è forte e resiste agli attacchi ma non può fare a meno di pensare a tutte le persone che non hanno il suo stesso carattere. Nello studio di Storie italiane racconta: “Sono degli insulti che molte volte sono cattivi e fanno male, spesso mi scivolano addosso ma penso che questi insulti vengono rivolti anche agli adolescenti, e se non hai un carattere forte è dura reagire.“

La Fico ha spiegato che usando spesso i social, si sente presa di mira e che spesso viene assalita dall’ansia anche prima di pubblicare una foto perchè sa che in ogni caso arriveranno delle polemiche. E commenta: ” Io devo dire che ne subisco di ogni, anche se dovessi pubblicare una foto completamente coperta sono certa che mi attaccherebbero. Mi continuano a dire che mi sono rifatta il viso, ma se andiamo indietro degli anni è evidente come una persona cambia, passano gli anni, sono dimagrita, cambia il tipo di trucco …”.

Nell’intervista spazio poi anche alla vita privata e si parla come potrete immaginare del rapporto che oggi esiste tra Mario Balotelli, papà della sua piccola Pia, e Raffaella. Un ritorno di fiamma tra i due? La bella soubrette spiega come stanno realmente le cose.

RAFFAELLA FICO E MARIO BALOTELLI DI NUOVO INSIEME? LA RISPOSTA DA STORIE ITALIANE

Raffaella rompe ogni indugio spiegando si essere single ma di avere un bel rapporto con Mario. Non può però negare che le cose non siano state sempre semplici, anzi.” La vicenda del test del dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire. Oggi se ci penso non mi fa più male, mentre un po’ di anni fa al solo pensiero stavo male con me stessa. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me” spiega la Fico. Il calciatore infatti dopo la notizia della gravidanza di Raffaella aveva deciso di chiedere il test del dna. Ma poi le cose sono cambiate e Mario è stato sempre presente nella vita di Pia.

La Fico continua:”Quando è arrivata Pia ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, grazie anche all’aiuto della mia famiglia. Oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia, ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti, ma nessun ritorno di fiamma .”