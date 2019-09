Lorena Bianchetti a Storie Italiane, il papà è mancato tre giorni dopo il matrimonio (Foto)

Quattro anni fa Lorena Bianchetti ha sposato Bernardo De Luca, era il 9 settembre, tre giorni dopo tanta gioia il terribile lutto, la morte del suo papà (Foto). E’ andato via come quando arriva un fulmine a ciel sereno ma ospite di Storie Italiane oggi Lorena Bianchetti ha raccontato un episodio, un segno del destino che non può non collegare alla morte di suo padre, alle sue nozze. Ovviamente è stato suo padre ad accompagnare la conduttrice all’altare ma quando Lorena e Bernardo erano andati a prenotare la chiesa per le nozze avevano deciso come data il 23 settembre. Il signore che gestiva gli orari e le date delle messe li ha convinti a cambiare giorno, hanno così optato per la nuova data anticipando di due settimane. Abito bianco, emozioni, promesse e dopo tre giorni il suo papà non c’era più. A Eleonora Daniele Lorena racconta anche che quel giorno è riuscita ad andare in onda in diretta con A sua immagine: è stato l’ultimo regalo a suo padre.

IL PADRE DI LORENA BIANCHETTI MORTO POCHI GIORNI DOPO LE NOZZE

“E’ mancato tre giorni dopo il matrimonio. Sono felice che ci sia stato. E’ già stato un dono. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri. Dovevamo partire per il viaggio di nozze e quel giorno è volato in cielo – racconta Lorena – Lo strappo per noi è stato fortissimo. Quando perdi un amore così grande non scompare mai il dolore, impari a conviverci. Una felicità piena è più difficile. Ma vive dentro di me ogni volta che ne ho bisogno”.

Le foto del matrimonio di Lorena Bianchetti





Suo padre così come sua madre le hanno trasmesso valori importanti che da genitore a sua volta darà alla sua bambina: “Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale. Mi ha insegnato il senso dell’onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. E’ stato difficile ma è stato l’ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza, quello che i miei genitori hanno fatto. Un esempio di umiltà, passione è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro”.