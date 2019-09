Andrea Ippoliti e Zoe stanno insieme? Le rivelazioni dal Magazine di Uomini e Donne

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. I due stavano insieme da tre anni ma il loro rapporto diventato un po’ difficile. Poi l’avvicinamento di Andrea alla single Zoe ha fatto prendere la decisione a Nathaly che oggi sembra non aver alcuna intenzione di vedere il suo ormai ex fidanzato. Certo è che il feeling tra Andrea Ippoliti e Zoe era tanto. Andrea è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine e ha fatto delle rivelazioni su Nathaly e sul suo attuale rapporto con Zoe. L’ex della Caldonazzo e la tentatrice sono una coppia?

Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti e la parole sulla sua ex Nathaly Caldonazzo

“Nathaly non è la donna che fa per me, è stata distruttiva. Troppe diversità e incompatibilità” sono state le parole che Andrea Ippoliti ha avuto per la sua ex fidanzata Nathaly Caldonazzo. Andrea sembra aver voltato del tutto pagina da questa relazione ed effettivamente anche Nathaly lo ha fatto o almeno così sembra. “Quello che ho visto è una Nathaly che parlava male di me, denigrava il nostro rapporto: ha detto che è stata contenta quando ci siamo lasciati per tre mesi, perché mi vedeva come uno stalker. E’ovvio che sono rimasto molto per quelle affermazioni” ha anche detto Ippoliti alla rivista. “Si è cimentata in balli che a mio avviso sono andati un po’ troppo oltre e mi hanno fatto vivere questa esperienza in maniera totalmente diversa rispetto a come me l’aspettavo” ha aggiunto l’ex della Caldonazzo.

Andrea Ippoliti sta con Zoe dopo la fine della storia con Nathaly Caldonazzo?

Adesso che Andrea Ippoliti ha ufficialmente chiuso il capitolo Nathaly Caldonazzo è pronto ad aprire quello Zoe? Dalle sue parole sembra che ci sia voglia di continuare la conoscenza anche al di fuori di Temptation Island Vip. “Io e Zoe ci siamo piaciuti fin dall’inizio. Era la persona più vicina a me. Ho vissuto dei momenti molto belli, ho provato forti emozioni… Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato” ha così spiegato Andrea Ippoliti al Magazine di Uomini e Donne. Dunque sembra chiaro che i due non sono una coppia ma forse, con il tempo… Chissà. Lei nel frattempo ha lasciato qualche like alle foto di lui su Instagram. Non solo, qualche giorno fa i due avevano postato delle stories sui social molto simili, sembrava infatti stessero mangiando nello stesso ristorante.