Lory del Santo rivela a Mattino 5 di esser stata tradita da Eric Clapton

Ha scelto il giorno del suo compleanno per fare una confessione Lory Del Santo! E’ successo nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi 27 settembre 2019. La seconda parte del programma affidata a Federica Panicucci, è stata dedicata a un tema molto scottante, “le corna”. Partendo dal grande successo che il libro di Giulia de Lellis, “Le corna stanno bene su tutto” sta avendo, la Panicucci ha dato il via al dibattito con i suo ospiti in studio. Ed è in questo momento che è arrivata la rivelazione di Lory Del Santo che ha raccontato di esser stata tradita da Eric Clapton. E non con una donna qualsiasi ma con quella che all’epoca era forse la donna più bella e desiderata del pianeta.

A propositi di compleanni, la Del Santo che oggi festeggia il suo, nello studio di Mattino 5 ha raccontato: “Era il suo compleanno e io volevo fare una cosa speciale, volevo raggiungerlo per un giorno e poi per ripartire ma lui mi disse no. Fatalmente ho saputo che lui era con la Campbell. Voleva solo vedere com’era questa, almeno secondo quanto mi ha rivelato l’amica di Naomi. Tu hai un mito ‘la donna più bella del mondo’, ci vai e poi… non funziona“. La del Santo come succede sempre ha raccontato questa vicenda a suo modo, scatenando anche l’ironia e l’ilarità dei presenti.

"Eric Clapton mi ha tradito con la Campbell" In esclusiva Lory Del Santo ci racconta di essere stata tradita dal cantante#Mattino5 pic.twitter.com/QYPvCgXhMN — Mattino5 (@mattino5) September 27, 2019

La Del Santo ha poi voluto specificare che ha avuto una storia che per molti è stata un tradimento a Eric ma che in realtà la relazione con il musicista era finita. E a proposito del suo incontro con George Harrison ha raccontato: “Mi ha cercato, mica l’ho cercato io. Tra noi è durato tre giorni totali, non di più ma non ho tradito Eric, la nostra storia era già finita. Ero sola, era un momento difficile, lui non voleva vedermi, non mi chiamava, e allora ho deciso se lui non mi vuole ci do un taglio “.