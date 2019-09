Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano! Tutti i dettagli sulla proposta di matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Hanno fatto sognare i tanti telespettatori di Uomini e Donne dai primi avvicinamenti fino alla nascita dei loro due bellissimi figli. Adesso Beatrice Valli e Marco Fantini regalano una nuova gioia ai fan. In molti aspettavano con ansia questa notizia: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano! Stanno per diventare marito e moglie e la proposta è stata davvero molto bella. Curiosi di sapere come Marco ha chiesto la mano alla sua Beatrice? A dare i primi dettagli è stata proprio la Valli sui social network.

Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente si sposano:proposta da sogno

Il contesto era già magico, a dirla tutta. Beatrice Valli e Marco Fantini erano a Parigi per la Paris Fashion Week nel giorno del compleanno di lui. Ma a ricevere il regalo più bello è stata Beatrice Valli! Sotto la Tour Eiffel, infatti, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha chiesto la mano alla sua bellissima Beatrice. Una proposta di matrimonio da sogno. E il commento della Valli non si è fatto certo attendere! “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà” ha scritto Beatrice su Instagram. ” Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. Sì, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo” ha continuato Beatrice Valli sul social facendo sognare tutti i fan della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano: fan in delirio sui social network

E a proposito di fan, i followers della bellissima coppia si sono scatenati dopo la notizia della proposta di matrimonio. I profili social di Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati, infatti, presi d’assalto con commenti di gioia ed emozione. E anche noi ci siamo emozionati! A questo punto non ci resta che fare i nostri più grandi auguri a Beatrice e Marco!