Anna Pettinelli e Stefano Macchi dopo Temptation Island: rivelazioni al Magazine Uomini e Donne

Ci sono pochi subbi sul fatto che Anna Pettinelli sia stata assoluta protagonista della seconda edizione di Temptation Island VIP. E la cosa assurda è che Anna sia stata amatissima dal pubblico a casa per quello che ha fatto nel programma ma senza avvicinarsi minimamente a un altro uomo. Solo una grande signora come lei poteva lasciare il segno con tanta classe e simpatia! Ma che cosa è successo dopo il falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island VIP? I due sono usciti dal programma insieme e sono tornati a Roma. E poi? Stefano e Anna sono stati protagonisti dell’ultima registrazione di Uomini e Donne dedicata anche a Temptation e hanno rilasciato anche delle dichiarazioni per il Magazine di Uomini e Donne. Le cose vanno a gonfie vele! E non ci sono tentatrici che possono mettere in dubbio il grande amore! Anche se Stefano e Anna hanno incontrato Cecilia nello studio di Uomini e Donne, non ci sono state liti tra le due signore, solo qualche frecciatina di Anna che ha fatto notare il look della bella tentatrice. Ma per il resto: Anna e Stefano sono felici e innamorati come sempre.

ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI: CHE COSA E’ SUCCESSO DOPO IL FALO’?

Ecco come commenta quanto successo durante Temptation Anna Pettinelli, al Magazine Uomini e Donne:

Mi aspettavo di trovare stabilità, di dimostrare a noi stessi che eravamo forti. E… nonostante qualche travaglio, poi, alla fine, è andata proprio così. […] Esco abbastanza provata. Non è stato facilissimo. Ho visto cose che non mi sono piaciute, ma poi ci siamo spiegati e lui ha capito che certi atteggiamenti possono dar fastidio anche se messi in atto in buona fede. E ho capito qualcosa di lui che probabilmente non sapevo: è nato istrione, è nato esibizionista. O meglio, lo sapevo ma non fino a questo punto.

L’amicizia che si è creata tra Stefano e Cecilia ha dato sicuramente fastidio ad Anna che lo ribadisce. La Pettinelli poi aggiunge:

Ho imparato che non so stare calma, che se mi parte la brocca mi parte, e ho capito che se mi parte non voglio fermarla. Ho sempre fatto dentro e fuori anche a Temptation, non ho mai recitato su copione, non ne sarei capace; se una donna è inc****ta perché è gelosa, perché il suo uomo ha delle attenzioni verso un’altra, è inutile che covi rabbia e si faccia andare bene il rapporto così com’è. Una donna deve trovare il coraggio di affrontare la situazione e affrontarne anche le conseguenze. Rifarei tutto quello che ho fatto. Niente di più, niente di meno. […] Da casa, da spettatrice, mi ero fatta un’idea chiara che posso confermare dopo aver partecipato: se uno entra lì con un rapporto che già è rotto, non c’è modo di salvarlo. Io sono entrata con un rapporto solido e non ammettevo sbagli. Secondo me, a noi non poteva accadere nulla e non è successo nulla di grave, ma qualche ferita ce la siamo inferta.

Anna ha inoltre rivelato che prima del falò per qualche attimo aveva persino pensato di lasciare il programma da sola senza nessun confronto con il suo Stefano. Ma alla fine ha preferito vederlo e a quanto pare ha preso la scelta giusta visto che dopo le cose si sono rimesse al loro posto.