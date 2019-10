Temptation Island VIP 2019: Anna Pettinelli fuori controllo al falò di confronto finale – VIDEO

Gente che entra e gente che esce in quel di Temptation Island VIP! Questa settimana a accendere il fuoco de Falò di Confronto immediato è stata la speaker radiofonica Anna Pettinelli che, a seguito della visione dell’ennesimo video sul conto del suo fidanzato Stefano, è saltata su tutte le furie decidendo senza alcuna esitazione di richiedere un rapido incontro con lui. A gestire la richiesta è stata ovviamente la padrona di casa del programma, Alessia Marcuzzi.

Ma cosa è accaduto esattamente nel corso della puntata del 30 settembre 2019 di Temptation Island VIP? Ecco il riassunto dell’incontro scontro fra Anna Pettinelli – Stefano Macchi.

Temptation Island VIP: Anna Pettinelli si arrabbia al falò di confronto

Una volta avvisato il fidanzato della richiesta di Anna Pettinelli, l’uomo ha raggiunto il tronco con un modo di fare totalmente inatteso: Stefano ha fatto una corsa atletica verso la sua fidanzata e con un sorriso a 32 denti davvero invidiabile. Raggiunta Anna Pettinelli, Stefano l’ha abbracciata, l’ha baciata sulle guance per poi accorgersi che c’era qualcosa fuori posto. Lei era evidentemente atterrita…

Inizia il falò di confronto tra Stefano e Anna! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? 😉#TemptationIslandVip Publiée par Temptation Island sur Lundi 30 septembre 2019

Anna Pettinelli inizia a spiegare i suoi malesseri: ha visto molti filmati in cui il suo fidanzato Stefano se la spassava senza grossi problemi con una tentatrice e questo è stato per lei motivo di grande vergogna oltre che di rabbia e gelosia.

Stefano, lì per lì, ha cercato ovviamente di sdrammatizzare e di ridurre la faccenda ad una semplice amicizia escludendo senza mezzi termini il possibile rischio di un tradimento. Ma Anna Pettinelli l’ha vissuta male e poco dopo ha iniziato letteralmente a perdere la testa fra accuse e urla….





“Non ti rendi conto di niente? Non ti rendi conto di quello che ho visto io!”, spiega la Pettinelli al suo fidanzato, che a sua volta replica con un sereno: “Ma non ci posso credere, ti giuro non so cosa hai visto Tata. Cosa le avete fatto vedere?”.

Anna Pettinelli inizia a scaricarsi di tutte le arrabbiature somatizzate negli scorsi giorni: “Ti sei fidanzato con Cecilia, l’hai portata dappertutto. Sei un cogli*ne che ridi. Io sono impazzita. In 15 giorni ho visto video solo di te e Cecilia… Stefano, io sto cercando di spiegarti che ho visto che ti sei fatta una fidanzata che è Cecilia!”. E ancora: “Svegliati! Io sto male! Tu non ti rendi conto. Hai la sensibilità di un elefante! Stefano non stai capendo niente, io ho cominciato a chiedermi se ti fossi dimenticato di me!”.

L’uomo, dopo vari tentativi di sedare la rabbia di Anna Pettinelli, giunge ad una rivelazione: “Mi spiace veramente tanto che quello che hai visto ti abbia fatto soffrire così. Io ho fatto solo quello che mi hai detto tu: entra e divertiti. Io ho fatto solo quello. Mi dispiace solo di averti fatta stare male…”.

Queste parole sono state il volano per il povero Stefano di riaffermare il suo amore per Anna Pettinelli che, dopo tutte le sfuriate, prende coscienza del sentimento che provano ancora l’uno per l’altro.

Alessia Marcuzzi non può fare altro che porre la domanda di rito: “Anna, vuoi uscire da sola o con Stefano?”. La risposta è stata la seguente: “Esco con Stefano. Per lo meno ci provo altrimenti devo dire che l’amore non esiste ed è brutto. Invece l’amore vero si capisce e si chiarisce … Me lo porto via sto catorcio!”. Lei e il “catorcio” sono dunque usciti insieme dal villaggio di Temptation Island Vip 2019 e di nuovo innamorati.