Bianca Atzei e la sua Iena, che passione e che scarpe per il loro shopping (Foto)

E’ la coppia che nessuno si aspettava ma intanto Bianca Atzei e Stefano Corti stanno dimostrando a tutti che il loro è vero amore, così vero che starebbero già progettando la convivenza (foto). Non stanno insieme da molto ma osservandoli tra i rispettivi profili social e le foto scattate dai paparazzi la passione di certo non manca così come le continue coccole tra i due. Bianca Atzei e l’inviato de Le Iene non riescono a stare distanti, sempre incollati, la passione li travolge e magari anche un po’ il desiderio di mostrare a tutti quanto è grande e importante il loro amore. E’ finito il tempo delle lacrime, non solo perché la bella cantante sarda è cresciuta ma anche perché Stefano sembra davvero l’uomo giusto. I fotografi li hanno pizzicati in giro per le strade di Milano, interessati allo shopping, soprattutto alle scarpe.

BIANCA ATZEI CHE SHOPPING CON STEFANO CORTI

La Iena e la cantante è una favola originale ma tutto questo è realtà, sono in luna di miele eterna e le foto scattate tra le boutique di via Montenapoleone a Milano sono l’ennesima dimostrazione. Scarpe per lui e per lei ma se per Corti la scelta è semplice e veloce invece per la Atzei serve più tempo. Scarpe comode e scarpe estrose ma l’importante è restare sempre attaccati l’uno all’altra.

LE FOTO DI BIANCA ATZEI E IL FIDANZATO STEFANO CORTI, DOLCISSIMO SHOPPING A MILANO





Anche quando si avvicinano alla cassa per pagare Bianca Atzei non resiste e continua a cercare l’attenzione del suo fidanzato che di certo non si fa pregare. Si accorgono dei paparazzi fuori dalla boutique ma non è un problema, che tutti vedano quanto sono innamorati. Dopo le lacrime versate e mostrate più volte in tv adesso è il momento delle soddisfazioni. Adesso si attende il seguito, romantico, da favola.