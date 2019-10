Per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa niente figli e matrimonio ma dopo la crisi sono più forti che mai (Foto)

Sono una coppia da 12 anni e per loro mancava solo essere colleghi; a sorpresa Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono ritrovati nella stessa squadra di Amici Celebrities, doveva essere il programma di lei e alla fine anche lui ha accettato (foto). Alla rivista Chi hanno raccontato il loro amore, la crisi superata e il futuro. Bisciglia non crede che saranno un giorno genitori e non pensa che si sposeranno, sente che sono già una famiglia, anche senza figli. Anche Pamela la pensa come il conduttore ma forse non è tutto così chiaro come sembra. Filippo in passato avrebbe voluto subito un bimbo ma per lei era sempre un “forse”, oggi che lei resta sullo stesso “forse” è lui che dice che a 42 anni non ci pensa più. Un futuro senza matrimonio né figli ma per la coppia di Amici Celebrities c’è l’amore che per loro è tutto.

FILIPPO BISCIGLIA: “PER ME PAMELA E’ TUTTO”

“Pamela per me è tutto: famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo ‘collega’ ed eccoci qui” ma niente nozze “Noi è come se fossimo già sposati”. Rispondono insieme alle domande e sui figli risponde prima Pamela: “Filippo coltiva questo desiderio più di me. Un giorno succederà. Non ora. Fare un figlio non è un gioco. Accadrà quando sarà il momento giusto”. Questa volta però è il conduttore a dire no: “Alt. Coltivavo… questo sogno. Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva “ni”, “no”, forse, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”.





Hanno superato una forte crisi, lo conferma la Camassa mentre Bisciglia confessa: “E’ vero. Siamo stati in crisi per molto tempo. Però mai e poi mai avrei rinunciato a lei”. Con la partecipazione ad Amici Celebrities l’attenzione di entrambi è solo sulle rispettive carriere, Pamela sogna un varietà e chissà ce questa volta riesca a esaudire il suo desiderio.