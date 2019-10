Antonella Clerici e il romanticismo di Vittorio Garrone che la fa sentire una regina (Foto)

Antonella Clerici ha aperto il su cuore alla rivista Chi e ha confidato ciò che tutti possono ammirare, che la sua storia d’amore con Vittorio Garrone è una vera favola (foto). Dalla casa nel bosco che è il loro posto magico, al sentirsi amata come una regina ma c’è anche lei che fa tanto per il suo compagno. L’ex conduttrice de La prova del cuoco per amore ha trasformato la sua vita ma questa è storia vecchia, oggi quella storia prosegue come desideravano insieme. Vittorio è più romantico di Antonella “mi fa sentire una regina ma anche lui lo tratto come un principe”. Basterebbe già questo per congratularsi ma c’è altro e non sono solo le vacanze, i weekend pieni d’amore, la casa in cui vivono. “E’ anche grazie a lui se sono più forte” e non potrebbe esserci dichiarazione d’amore più bella da parte di una donna che non solo si sente protetta dal proprio compagno ma che ha imparato a essere meno fragile.

ANTONELLA CLERICI PIU’ FORTE GRAZIE A VITTORIO GARRONE

Anche il luogo in cui vivono è il posto giusto: “La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore”. E’ anche grazie a tutto questo che Antonella Clerici riesce a trovare tutto il positivo nella sua lontananza dalla televisione. Si può dedicare a chi ama di più, adesso ha più tempo.





“Sto guardando in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico”.