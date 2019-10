Serena Enardu e Alessandro Graziani si frequentano dopo Temptation Island VIP? Le prime risposte

E’ stata registrata ieri la puntata di Uomini e Donne del trono classico dedicata in parte anche alle coppie che hanno partecipato a Temptation Island VIP. E tra i protagonisti della registrazione ci sono stati Pago e Serena Enardu che per la prima volta dopo il falò di confronto hanno raccontato in tv quello che per loro l’esperienza ha significato, confermando di essersi lasciati. Nessun ripensamento quindi dopo il programma e i fans di Temptation Island adesso sono curiosi di sapere altro: che cosa è successo tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, il tentatore che le ha fatto perdere la testa? La sarda lo ha voluto incontrare dopo il falò finale con Pago ma tra i due ci sono state solo coccole e belle parole. E dopo? Dai social non trapela praticamente nulla. Inoltre nella registrazione di ieri a Roma Alessandro non era presente per dire la sua.

Ma quello che pensa sulla vicenda lo ha dichiarato al Magazine Uomini e Donne, sul quale si possono leggere anche le parole di Serena Enardu in merito.

L’ex tronista ieri, nel corso della registrazione, quando si parlava del “dopo” non ha risposto in modo chiaro per cui non è semplice capire cosa stia accadendo tra lei e Alessandro.

SERENA ENARDU SUL MAGAZINE DI UOMINI E DONNE PARLA DI ALESSANDRO

Nell’intervista si chiede a Serena se Alessandro rappresentasse un amico, una persona con cui sfogarsi o un uomo che avrebbe potuto far parte del suo futuro. La sua risposta:

“Incontravo l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto.”

Poche parole che però non chiariscono quelli che sono a oggi i rapporti tra i due. In ogni caso probabilmente a breve, visto che c’è stata questa famosa registrazione, i protagonisti della vicenda potranno finalmente parlare sui social e raccontare i dettagli.

ALESSANDRO GRAZIANI PARLA DI SERENA ENARDU E DEL RAPPORTO NATO A TEMPTATION ISLAND VIP

Anche il giocatore di pallavolo ha voluto dire la sua in merito a questo “incontro”.

Più passava il tempo e più ci legava una questione di sensazioni: siamo due persone di età diverse, con un vissuto differente, eppure si è creata da subìto una grande sintonia. Ho sempre cercato di costruire con Serena un rapporto trasparente, provando a restare al mio posto, anche se a volte, vivendo ventiquattr’ore insieme, mi risultava difficile ricordarmi sempre che dall’altra parte c’era un uomo legato sentimentalmente a lei. Nel villaggio ho conosciuto una donna di carattere, sincera, ma soprattutto coraggiosa.

E ancora:

Serena è stata l’unica, a mio avviso, a mettersi davvero in gioco e ad arrivare fino in fondo a tutti i suoi dubbi. Sa ciò che vuole, desidera ottenerlo e non asseconda la vita e quello che le offre. Ecco perché mi ha fatto star male leggere sul web i tanti commenti negativi su di lei e, in parte, con il nostro avvicinamento me ne sono sentito responsabile anch’io. Non capisco perché una donna con un figlio debba privarsi di fare esperienze di vita e debba essere giudicata per questo.