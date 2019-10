Belen e Stefano De Martino, la villa alle Maldive a più di mille euro a notte: è davvero da sogno la vacanza (Foto)

Niente potrebbe rendere più felice di così Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la loro gioia è alle stelle, anche se per qualche giorno saranno senza il piccolo Santiago, ma in compenso sono soli alle Maldive in un resort extra lusso (foto). Non è una novità per la coppia trascorrere vacanze da sogno ma questa le supera tutte, sotto tutti i punti di vista. Belen continua a mostrare sui social ai suoi fan gli angoli di paradiso di cui sta godendo. In realtà non mostra proprio tutto ma un’idea di quanto sia meraviglioso ciò che li circonda riusciamo a farcela. La villa in cui la coppia alloggia nel magnifico Baglioni Resort Maldives costa più di mille euro a notte e regala la favola che tutti vorrebbero vivere almeno una volta nella vita. Niente di più romantico e rilassante anche se Belen non smette di lavorare e approfitta di tutte le meraviglie che vede per posare con i suoi bikini, con i due pezzi Me Fui.

BELEN RODRIGUEZ TRA BIKINI ME FUI E TUTORIAL

Così bella e serena non l’avevamo mai vista, i bikini della sua nuova collezione sono davvero per poche donne, almeno alcuni modelli, quelli che lei preferisce, a dir poco ridottissimi. Ha anche iniziato con i tutorial su Instagram mettendo da parte l’imbarazzo di parlare a un cellulare e il risultato è delizioso. Tornando al resort che ospita Belen e Stefano si trova nel posto più bello, l’isola di Maagau, nell’atollo Dhaalu a 40 minuti di idrovolante da Malè, capitale delle Maldive.





Per loro non manca la Spa, vari ristoranti deliziosi e ogni angolo necessario per coccolarsi, rilassarsi e scattare foto. Anche Stefano De Martino è più che rilassato tra yoga e tante dormite, colazioni perfette e tanto amore. Che siano volati alle Maldive per realizzare il sogno di allargare la famiglia?