Alfonso Signorini e Barbara D’Urso a cena insieme, l’amicizia è tornata più forte di prima (Foto)

E’ sulla rivista Chi che Alfonso Signorini ha voluto annunciare a tutti che Barbara D’Urso è di nuovo una sua cara amica, che dopo una cena a casa sua non ricordavano nemmeno più il motivo per cui si erano allontanati (foto). Ci hanno messo un bel po’ di tempo prima di interrompere il silenzio che era calato tra loro ma complice un amico in comune alla fine ci sono riusciti e felici vogliono dirlo a tutti. Un tenero editoriale di Signorini condiviso anche dalla D’Urso su Instagram ha svelato che tra gli involtini di pollo cucinati dal giornalista e le bottiglie di olio omaggio di Barbara tutto si è risolto per il meglio. A questo punto dobbiamo aspettarci grandi scoop? Forse sì ma è una bella lezione di vita e di amicizia che Alfonso Signorini ha imparato e regala a tutti. Anni di separazione e poi si sono resi conti di quanto tutto fosse così inutile; un’amicizia ritrovata che il tempo aveva solo sospeso.

ALFONSO SIGNORINI SU CHI CONFIDA LA FELICITA’ PER L’AMICIZIA RITROVATA CON BARBARA D’URSO

“Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia d’olio che produce nella sua Capalbio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco (una delle mie specialità) a tavola. Non abbiamo parlato di lavoro ma di noi. Perché tutti e due ne sentivamo il bisogno”. Belle le emozioni che rivela: “E’ stato come dare acqua ad un terreno fertile: tutto è tornato ad esplodere. Il tempo, a quanto pare, non inaridisce. Il tempo sospende soltanto”.





Si scambiano il bentornato nelle rispettive vite e Signorini prosegue: “Ho imparato che il successo non ti regala l’amore ma non spegne la voglia di innamorarti. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei. Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui ad esprimersi, perché si sta meglio. E così che io e Barbara ci siamo salutati e da oggi ricominciamo”. In quale delle tre trasmissione della D’urso vedremo presto Signorini?