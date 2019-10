Delia Duran e Alex Belli aggrediti dall’ex di lei: il racconto sui social

Chi conosce la storia d’amore di Delia Duran e Alex Belli sa bene che la modella ha un passato tormentato. Infatti nei primi mesi d’amore con Alex è stata spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso per parlare del suo ex fidanzato e di quello che era successo con lui. A quanto pare tra Delia e il suo ex i nervi sono ancora molto tesi tanto che nelle ultime ore sui social Belli ha raccontato di una aggressione che lui e la Duran hanno subito. Sui social rassicura tutti: per fortuna Delia sta bene ma questa persona fa ancora parte della loro vita.

I fans di Alex e Delia hanno chiesto spiegazioni all’attore sui social e Belli ha deciso di raccontare quello che è successo.

ALEX BELLI E DELIA DURAN AGGREDITI DALL’EX DI LEI: LE NEWS

Ecco che cosa ha raccontato in una serie di stories sui social Alex Belli, dopo che qualcuno ha fatto delle domande in merito a una possibile aggressione:

“C’è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di ‘uomo’. Sì, eravamo al pronto soccorso. Fortunatamente lei adesso sta bene, ha avuto una slogatura al polso e qualche ematoma.”

I due ex protagonisti di Tempation Island VIP in ogni caso stanno bene e hanno postato altre immagini sui social, tra cene con amici e uscite a cavallo. Per fortuna Delia non ha quindi subito danni seri da questa aggressione ma lei a Alex hanno scelto di condividere con le persone che li seguono sui social anche questi momenti brutti.

Alex e Delia saranno presto tra l’altro protagonisti della puntata speciale di Temptation Island VIP in onda il 31 ottobre 2019 su Canale 5.

