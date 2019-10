A Vieni da Me rilevazione di Lidia Schillaci: fidanzata con Luca Favilla ne parla per la prima volta in tv

Tra le protagoniste di questa edizione di Tale e quale show, Lidia Schillaci è a nostro modesto parere, una delle concorrenti più sottovalutate del programma di Rai 1. La sua bravura non si discute e forse il fatto che faccia la cantante di mestiere, a differenza di altri concorrenti, l’ha messa in secondo piano rispetto a chi nella vita fa altro di mestiere. Oggi la bravissima Lidia è stata ospite di Vieni da me. E nella puntata del programma di Rai 1 di Caterina Balivo è arrivato davvero uno scoop! La Schillaci infatti ha parlato per la prima volta in televisione del suo fidanzato, amatissimo maestro di Ballando con le stelle, oltre che ex concorrente di Amici. Lidia infatti è fidanzata con Luca Favilla, come ha raccontato proprio oggi nel programma del pomeriggio di Caterina Balivo. I due non ne avevano mai parlato prima ma forse è arrivato il momento di uscire allo scoperto!

LIDIA SCHILLACI E LUCA FAVILLA SONO FIDANZATI: LA RIVELAZIONE A VIENI DA ME

La Schillaci ha rivelato: ” Stiamo insieme già da due anni: non l’abbiamo mai detto perché sono molto timida e lui pure. ” E sono stati anche molto bravi a non farsi beccare dai paparazzi. Luca infatti è molto amato dal pubblico di Ballando con le stelle e spesso è stato affiancato ad alcune vip che sono scese in pista nel programma ma a quanto pare il suo cuore batte solo per Lidia.

Anche la Schillaci ha fatto parre della famiglia di Ballando con le stelle e infatti racconta: “Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle, io cantavo e lui ballava. E’ stato attratto dalla mia voce, ci siamo conosciuti ed è stato intraprendente. Non c’è tanto da dire perché siamo molto timidi e molto semplici, legati ai valori della vita “.

“ In questo lavoro non bisogna essere gelosi, un po’ di gelosia sana ci sta ma va messa da parte: bisogna andare avanti con altri tipi di valori” ha detto la cantante.