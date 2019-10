Pace fatta! Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme dopo Temptation Island

Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Lei si è subito avvicinata al tentatore Alessandro Zarino, nonché attuale tronista di Uomini e Donne. Jessica si è beccata una pioggia di critiche, Andrea, invece, tutto l’affetto del pubblico per il rispetto dimostrato nonostante il comportamento della Battistello. I due hanno deciso di lasciare il programma di Canale 5 da separati eppure, appena qualche ora fa, è stata proprio Jessica a rivelare quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: lei e Andrea sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti!

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono di nuovo una coppia: il messaggio di lei

“Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo… L’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, INSIEME. Mi sei mancato come l’aria” ha scritto così Jessica Battistello sul suo profilo Instagram postando proprio una foto insieme al suo Andrea Filomena. Stessa foto che è stata condivisa anche sull’account di Andrea: “Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice… TU o meglio NOI”. Eppure fino a poco tempo fa Filomena non la pensava proprio così, anzi. Il comportamento di Jessica a Temptation Island aveva portato delle nuove consapevolezze in Andrea che stava superando la fine della relazione con la Battistello e tutta la sofferenza.

Di nuovo amore tra Jessica e Andrea: la felicità degli amici di Temptation Island

Evidentemente tra Jessica Battistello e Andrea Filomena il sentimento era ancora molto forte. I due hanno deciso di riprovarci e adesso vogliono mostrare a tutti il loro amore. Sui social network il popolo del web si divide ma i compagni di avventura di Temptation Island hanno invece le idee molto chiare. “Voi sapete… Non servono altre parole. Vi voglio bene amici miei” ha scritto Ilaria Teolis. “Sono felice per voi” ha commentato invece la fotonica Katia. “Aggiungo un appunto chi giudica è solo cattivo e non sa cosa vuol dire amare veramente! Io sto dalla vostra parte come sempre” ha scritto Nunzia Sansone nel suo lungo commento.