L’album del matrimonio di Demetra Hampton, doppio abito da sposa ma il finale è un dolce disastro (Foto)

Demetra Hampton e Paolo Filippucci hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio; il sì il 12 ottobre scorso e solo adesso arrivano le foto, l’album di nozze completo. Anche per l’icona sexy degli anni ’90 un doppio abito da sposa, anche per lei bianco e a metà tra il romantico e il sensuale. Una cerimonia emozionante e una festa divertente; tanti i baci di Demetra e Paolo, gli scatti tradizionali ma con un finale a sorpresa. Non era certo previsto ma quando la festa stava per terminare c’è stato il colpo di scena: è caduta la torta degli sposi. E’ la rivista Oggi a mostrare le bellissime foto delle nozze di Demetra Hampton. Un sì arrivato dopo ben 11 anni d’amore. 51 anni lei, 44 lui e tra cerimonia romantica e festa scatenata hanno promesso che si ameranno per tutta la vita.

IL MATRIMONIO DI DEMETRA HAMPTON L’EX VALENTINA AL CASTELLO DI MONTIGNANO

Hanno scelto Perugia e il magnifico castello per un sì che tutti attendevano da tempo. Secondo matrimonio per l’attrice ex naufraga che confessa che per lei è il primo, è come se non fosse mai stata sposata con un altro. La sposa accompagnata dal fratello di Paolo sulle note della canzone She di Charlez Aznavour, ha indossato un abito di tulle e pizzi in seta ricamato a mano, un nude look per esaltare la sua sensualità ma senza negare il romanticismo. Petali di rose e riso per gli auguri mentre lo sposo ringrazia la madre Maria Pia.





Festa poi a bordo piscina con tanti amici vip, gli ex naufraghi, primo tra tutti Paolo Brosio. Si mangia e la cena prevede risotto con frutti rossi e speck d’oca, tortelloni ripieni di funghi porcini, bocconcini di angus servito su flan di patate, misticanza con melograno. C’è poi l’angolo gelato, quello dei confetti, delle torte e delle crepes e per finire la torta nuziale che casca.





