Fabio Fognini a Verissimo papà bis svela dettagli sul nome scelto per il bebè

Nella puntata di Verissimo in onda domani 9 novembre 2019, Fabio Fognini sarà ospite per la prima volta del programma di Silvia Toffanin. E visto che lui e Flavia Pennetta stanno per diventare genitori per la seconda volta, non si poteva non parlare del nascituro. E dal salotto di Verissimo arriva la rivelazione che riguarda proprio il sesso del bambino che sta per nascere! Fabio felicissimo, ha parlato di questa seconda gravidanza di Flavia. Nel 2017 infatti è nato il primo figlio della coppia, il piccolo Federico.

FABIO FOGNINI A VERISSIMO PARLA DEL SECONDO FIGLIO CHE STA PER ARRIVARE

“Aspettiamo una femminuccia” ha detto nel salotto di Verissimo il campione italiano di tennis. Fognini ha poi rivelato che, anche il secondo figlio, si chiamerà con un nome che inizia per F, una tradizione di famiglia: “Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante” .

E chissà se i figli di Flavia e Fabio prenderanno il carattere di mamma o papà. Il tennista, parlando con Silvia Toffanin del suo di carattere ha commentato il suo modo di essere un po’ troppo fumantino: “Negli anni questa cosa mi ha penalizzato parecchio, però mi ha portato anche a raggiungere risultati che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ogni tanto perdo le staffe ma fuori dal campo sono molto tranquillo. Non so – aggiunge – cosa mi succeda in quei momenti. Sento rabbia, sento un fuoco dentro e per pochi secondi non ragiono più e perdo completamente la testa. Sono cose che non si dovrebbero fare”.

E ovviamente pallina da tennis rosa e racchetta rosa per accogliere la bambina che sta per arrivare! L’intervista completa domani nella puntata di Verissimo in onda dalle 16,10 su Canale 5.