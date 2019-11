Veera Kinnunen a Italia sì: per la prima volta in tv parla della fine della storia con Stefano Oradei

Nel mese di settembre, Stefano Oradei, aveva scelto il salotto di Storie Italiane per parlare della fine della sua storia con Veera Kinnunen ma non era sceso nei dettagli in merito a quello che era accaduto. Oggi lo stesso ha fatto Veera che, nella puntata di Italia sì, ha raccontato della fine di questa relazione. La maestra di Ballando con le stelle, così come aveva fatto il suo ex compagno, è stata molto rispettosa della sua vita privata e non è scesa nei dettagli ma ha voluto mettere i puntini sulle i. La sua storia con Stefano Oradei era in crisi da diverso tempo, da molto prima che succedesse l’episodio a Ballando con le stelle, che poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Inoltre la maestra del programma di Milly Carlucci specifica che lei e Dani Osvaldo, avevano iniziato la loro relazione, che sembra essere già terminata, dopo che lei e Stefano si erano lasciati.

VEERA KINNUNEN PER LA PRIMA VOLTA PARLA DELLA FINE DELLA STORIA CON STEFANO ORADEI

A proposito della fine di questa storia, Veera Kinnunen dal podio di Italia sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai 1, racconta: “Ci sono stati atteggiamenti poco consoni. Non entro nei dettagli, ci sono cose che non si possono dire. Sicuramente ha segnato la nostra storia quell’episodio dopo 11 anni insieme“. A quanto pare però non era solo la gelosia di Stefano per Dani Osvaldo a complicare le cose. La Kinnunen spiega: “Eravamo in crisi da molto prima. Può pure essere vero che fosse geloso, ma non è finita per questo“. Anche Stefano a Storie Italiane non aveva messo in dubbio il fatto che la relazione tra Veera e Dani fosse iniziata dopo la fine del loro rapporto. E Veera lo ribadisce. “Io e Stefano ravamo una coppia già rotta. Quando è cominciata con Dani eravamo già single entramb“. Nessun tradimento dunque.

La ballerina ha anche parlato dell’intervista di Stefano nel programma di Eleonora Daniele: “Normale, siamo stati insieme una vita… C’è un rispetto reciproco tra di noi. Non avremo problemi a lavorare insieme. Amiamo il nostro lavoro e ci vogliamo bene per quello che abbiamo condiviso. In ogni coppia succedono delle cose, nel mio caso non volevo accettarle e non potevo più stare con lui“.

Anche Milly Carlucci aveva confermato che, sia Veera che Stefano faranno parte della prossima edizione di Ballando con le stelle e lavoreranno insieme come professionisti.